Nový čipset se jmenuje Snapdragon 855+ a jde o vylepšenou platformu z loňského roku, která nesla prakticky úplně stejný název – pouze neměla znaménko plus v názvu.

Alespoň v rychlosti připomeňme, že původním procesorem Snapdragon 855 jsou v současnosti vybaveny ty nejlepší smartphony na trhu. Jde o osmijádrový čip, který se skládá z jednoho výkonného jádra Kryo 485 taktovaného na 2,84 GHz, tří podpůrných jader Cortex A76 s frekvencí 2,42 GHz a čtyř úsporných jader Cortex-A55 taktovaných na 1,8 GHz.

Stejná sestava, vyšší výkon

Stejnou sestavu jader nabízí i novinka Snapdragon 855+, avšak rychlost u hlavního jádra Kryo 485 vzrostla ze zmiňovaných 2,84 GHz na 2,96 GHz. To je sice nárůst pouze o jednotky procent, ale podle výrobce by to mělo jít v praxi skutečně poznat – především na svižnějším chodu náročnějších aplikací.

Navíc ještě markantnějšího vylepšení se dočkala grafická jednotka. Čip Adreno 640 by měl být v přímém porovnání s předchůdcem rychlejší až o 15 %, přesné parametry grafiky však výrobce neprozradil.

Rychlý internet i pokročilé fotoaparáty

Přímo v čipsetu budou integrovány také standardy Bluetooth 5, NFC či LTE. Tyto technologie budou tedy u chystaných smartphonů samozřejmostí. Tedy pochopitelně je u těch, které poběží na Snapdragonu 855+.

Novinka nabídne také nativní podporu až pro dva 22MPx fotoaparáty, případně jeden objektiv s rozlišením až 48 MPx. V případě videa budou podporovány formáty HDR, HDR10+ a HLG, stejně jako možnost natáčet 4K videa při 60 snímcích za sekundu.

První telefony s čipsetem Snapdragon 855+ by se na pultech obchodů měly objevit v druhé polovině letošního roku, tedy ještě před Vánocemi.