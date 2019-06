mif, Novinky

Tuzemští operátoři účtovali data jen v rámci měsíčního zúčtování. Výjimku tvořilo v posledních letech O2, které převádělo nevyužitá data z dokoupených balíčků do dalšího měsíce.

A přesně to od 7. června zavede také T-Mobile. Pokud tedy lidé dokoupí během měsíce datový balíček, a nakonec jej zcela nevyčerpají, zbývající data jim nepropadnou, ale převedou se do dalšího měsíce.

„Rozhodli jsme se proto nejenom rozšířit nabídku datových balíčků, ale dobitá data také nově převádíme do dalšího zúčtovacího období,“ prohlásil Michal Podlucký, ředitel řízení segmentu rezidentních zákazníků T-Mobile.

Jejich platnost nicméně bude pouze 30 dní. Není tedy možné nevyčerpaná data hromadit celý rok, ale vždy je převést jen do následujícího zúčtovacího období. K navýšení datového limitu podle něj navíc nebude na rozdíl od konkurence docházet automaticky, zákazník se sám rozhodne, zda si data dokoupí, či nikoli.

Více dat za méně peněz



Výhodnější je i nabídka datových balíčků. Doposud měl T-Mobile shodnou nabídku balíčků s maximálním objemem 1,5 GB za 249 Kč, a to vždy s platností do konce zúčtovacího období. Nově si zákazník může vybrat z osmi možností navýšení datového limitu – od 60 MB do 10 GB. Například za zmiňovaných 249 Kč lidé nově získají 2,5 GB dat.

Přehled nových cen datových balíčků platných od 7. června naleznete v tabulce níže:

Navýšení datového limitu Cena s DPH 60 MB 29 Kč 100 MB 39 Kč 300 MB 79 Kč 1 GB 149 Kč 2,5 GB 249 Kč 4 GB 349 Kč 8 GB 549 Kč 10 GB 599 Kč