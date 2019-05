ČTK

Akcie Sprintu v reakci krátce po zahájení obchodování na burze v New Yorku ztrácely skoro čtyři procenta, zatímco akcie T-Mobile US odepisovaly méně než jedno procento. Na pondělí oznámení FCC přitom akcie firem reagovaly mohutným růstem.

Antimonopolní úřad ve Spojených státech spadá pod ministerstvo spravedlnosti. Konečné rozhodnutí, zda povolit spojení druhého a čtvrtého největšího mobilního operátora v USA, by ministerstvo mělo podle Reuters oznámit během měsíce.

Spojení až po prodeji Boost Mobile

FCC mimo jiné uvedla, že spojení firem umožní, až Sprint podle ujednání prodá předplacené služby Boost Mobile.

Zaměstnanci antimonopolního úřadu jsou už dlouho vůči navrhovanému spojení skeptičtí. Obávají se, že T-Mobile US se pak přestane snažit snižovat ceny a zlepšovat služby pro zákazníky. Do čtveřice největších mobilních operátorů v USA patří ještě Verizon Communications a AT&T.

FCC v pondělí také uvedla, že firmy se zavázaly rozšířit sítě 5G tak, aby v USA pokrývaly 97 procent populace během tří let a 99 procent do šesti let. V případě venkovských oblastí má pokrytí činit 85, respektive 90 procent obyvatelstva.