Obě novinky zaujmou v první řadě svým vzhledem. Dvacítky totiž vůbec poprvé využívají holografický design. Zadní strana přístroje se tak skládá hned ze tří různých vrstev, což v konečném důsledku vytváří velmi zajímavé odlesky.

Jak už samotný název napovídá, tím nejlepším v nabídce bude Honor 20 Pro s bezrámečkovým displejem, který je vybavený hned čtyřmi hlavními fotoaparáty na zadní straně.

Fotoaparáty v hlavní roli

Podobně jako u sesterského modelu Huawei P30 Pro základ tvoří 48MPx senzor. Ten se chlubí umělou inteligencí a trojitou stabilizací obrazu. Další dva fotoaparáty s rozlišením 16 a 8 MPx pak nabídnou širokoúhlý záběr 117°, respektive trojnásobný optický zoom. K dispozici je také speciální makro režim pro focení již od 4 cm. Přední selfie kamera nabízí rozlišení 32 MPx.

O pracovní tempo se stará procesor Kirin 980, který kombinuje výkonná a úsporná jádra. V praxi by tak měla být novinka v porovnání s předchůdcem o 20 procent výkonnější, a přitom až o 40 procent šetrnější k baterii. Do vínku dostal přístroj dále 8 GB operační paměti a 256GB úložiště.

Honor 20 Pro

Dotyková obrazovka nabízí úhlopříčku 6,3 palce a rozlišení Full HD+, tedy 2340 x 1080 obrazových bodů. Přední kamera se mimochodem ukrývá v průstřelu u levého horního rohu.

Díky 4000mAh baterii výrobce slibuje až 130 hodin přehrávání hudby, až 15 hodin přehrávání videa a až 25 hodin volání v 3G síti. Akumulátor se mimochodem zvládne dobít na 50 procent za pouhých 30 minut. Zamrzí absence bezdrátového nabíjení.

Stejně velký displej a pochopitelně také rozměry nabídne také model Honor 20 bez přídomku Pro v názvu. Dvacítka v tomto provedení je vybavena stejnou sérií zadních fotoaparátů a stejným předním fotoaparátem jako Honor 20 Pro. Uživatelé se však musí smířit s absencí optického zoomu.

Honor 20 má k dispozici také výkonný čipset Kirin 980, avšak pouze 6 GB operační paměti a 128GB úložiště.

Honor 20

Android a nejistá budoucnost

Oba telefony pracují pod operačním systémem Android 9.0 s uživatelskou nadstavbou Magic UI 2.0. Zda bude platforma kvůli americkým restrikcím nějak osekána, není zatím jasné. Výrobce to totiž na tiskové konferenci nijak neupřesnil.

Zástupci podniku neprozradili ani to, kdy se přesně modely Honor 20 a Honor 20 Pro začnou v Evropě – a potenciálně tedy také v Česku – prodávat. V tuto chvíli totiž není jasné ani to, zda přístroj zamíří do tuzemských obchodů. Počkat si také budeme muset na informace o ceně.