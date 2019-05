Za prvním mobilem s integrovaným fotoaparátem stojí společnost Kyocera, šlo o model VP-210 Visual Phone. Tlačítkový telefon, který měl dokonce ještě anténu, měl nad displejem nepřehlédnutelné oko – objektiv fotoaparátu.

Spojit mobil a fotoaparát se snažil již dříve americký vynálezce Daniel Henderson. Jeho model Intellect, který byl vybaven černobílým displejem, byl schopný přijímat i odesílat obrazová data přes centrum zpráv.

The Kyocera VP-210 Visual Phone was the first commercial mobile videophone. #SABCNews pic.twitter.com/grO8Ro5E4U