Žádné jaderné elektrárny ani zpravodajské služby. Huawei bude v Británii omezen

Británie zřejmě nevpustí čínský technologický gigant Huawei v rámci jednání o jeho účasti na budování mobilních sítí páté generace (5G) do strategických oblastí. S odvoláním na zdroje obeznámené se situací to napsal britský bulvární deník The Sun. Také podíl čínské firmy v jakékoli investici by podle těchto zdrojů mohl být omezen na menšinový.