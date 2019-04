Novinky, ČTK

Podle zdroje listu americká Ústřední zpravodajská služba (CIA) došla k závěru, že se na financování Huawei Technology podílí bezpečnostní komise čínské komunistické strany, tajná služba a armáda. CIA o tomto zjištění už dříve informovala své partnery ze skupiny Five Eyes, do níž patří kromě USA rovněž Británie, Kanada, Austrálie a Nový Zéland.

The Times otiskl také reakci čínské firmy. "Huawei nekomentuje nepodložená obvinění anonymních zdrojů založená na nulových důkazech," sdělil britskému listu zástupce firmy.

Společnost Huawei se dostala do centra pozornosti kvůli obviněním ze strany Spojených států, že její zařízení pro telekomunikační sítě by mohla čínská vláda využívat ke špionáži. Huawei však obvinění ohledně špionáže odmítá.

Hrozbu představuje také ZTE



Podobné potíže jako Huawei má v USA i další čínská firma ZTE Corp. Ve zprávě tajných služeb pro americký Kongres v roce 2012 se uvádělo, že čínské firmy jako Huawei a ZTE jsou úzce spojené s čínskou armádou, která koordinuje kybernetickou špionáž vůči USA.

Loni americké ministerstvo obchodu ZTE obvinilo z nelegálního dovozu zboží amerického původu do Íránu a Severní Koreje. Kvůli americkým sankcím pak musela loni mezi dubnem a červencem ZTE téměř přerušit obchodování s USA. Sankce byly zrušeny, až když ZTE zaplatila pokutu 1,4 miliardy dolarů (32 miliard korun).

Jak napsala agentura Reuters, USA budou na květnové konferenci v Praze od partnerů žádat, aby se připojili k bezpečnostním opatřením USA. Má to firmě Huawei zkomplikovat snahu ovládnout telekomunikační sítě. V Praze se bude v květnu konat mezinárodní konference o společných postupech při zajištění kybernetické bezpečnosti.

Nástroj špionáže?



Washington ale tvrdí, že každá země, která do svých komunikačních sítí páté generace (5G) nasadí zařízení Huawei, dává Pekingu do rukou nástroj ke špionáži. Uvedla to agentura AP.

Před riziky spojenými s výrobky firem Huawei a ZTE varoval i český Národní úřad pro kybernetickou bezpečnost (NÚKIB).