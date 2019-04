Martin Procházka, Právo

„Objemy dat v mobilních tarifech zvyšujeme každoročně, v tuto chvíli o zavedení neomezeného mobilního tarifu neuvažujeme, zvláště pak proto, že asi 60 procent našich zákazníků ani nevyužije objem dat ve svém tarifu,“ sdělila Právu mluvčí T-Mobilu Martina Kemrová.

Odborníci na telekomunikace, které Právo oslovilo, si ale myslí něco jiného. „Důvod, proč lidé nevyužijí datové limity, je strašně jednoduchý. Je to strach. Když máte omezení, nechcete dosáhnout limitu, protože při jeho dosažení se budete muset omezovat při spotřebě nebo budete muset data navíc doplatit, což je pro operátory dost výhodné,“ řekl Právu bývalý náměstek ministra průmyslu a obchodu pro internetizaci Ondřej Malý.

I podle telekomunikačního experta Rostislava Kocmana se v západní Evropě prokázala souvislost mezi zvýšením limitu a spotřebou. „Lidé si spotřebu dat hlídají a snaží se limit nepřekročit, aby nemuseli připlácet za dodatečná data. Když se podíváme na zkušenosti ze západní Evropy, ukazuje se jasně, že když operátoři lidem datový limit zvýší, uživatelé vyčerpají více dat,“ řekl Právu Kocman.

Neomezená data ve Finsku za 900 Kč



Příkladem může být Rakousko nebo Finsko. Podle průzkumu společnosti Tefficient byla v prvních třech čtvrtletích loňského roku průměrná měsíční spotřeba dat ve Finsku operátora DNA téměř 21 gigabytů, v Rakousku u operátora Drei to bylo 19 gigabytů.

Pro srovnání: z poslední dostupné výroční zprávy Českého telekomunikačního úřadu za rok 2017 vyplývá, že na jednu aktivní SIM kartu využívající data připadl v Česku necelý jeden GB, tedy asi dvacetkrát méně.

Finská DNA přitom nabízí tarif s neomezeným voláním, SMS a neomezeným internetem za 34,90 eura, tedy asi 900 korun. Není tak divu, že v této severské zemi podle Tefficient využívá neomezená mobilní data 66 procent uživatelů s tarifem.

Rakouská Drei má neomezený tarif s 30 GB dat za 27 eur, tedy necelých 700 korun.

A české tarify? Čtyři až sedm gigabytů za cenu kolem 800 Kč.

Problémem podle Malého je i to, že lidé netuší, co si vlastně s tarify s mobilními daty kupují. „Když se člověka zeptáte, co je to jeden gigabyte, tak většina lidí to neví. Nevědí, kolik si mohou poslechnout písniček, přehrát videí. Lidé jen tuší, že přehrávání videa a hudby spotřebuje více dat než čtení e-mailů. Když se T-Mobile v USA ptal, co je to jeden gigabyte, téměř nikdo to nevěděl. Tak tam zavedli neomezená data,“ dodal Malý s tím, že samotný internet není navržen tak, aby lidé při jeho používání přemýšleli o tom, kolik spotřebují dat.