mif, Novinky

O plnohodnotný 5G internet se nejedná. Operátor O2 pouze vylepšil stávající standard čtvrté generace tak, že nabízí stejnou rychlost jako 5G – spojil několik frekvenčních pásem dohromady a doplnil je o technologie 4x4 MIMO a 256QAM.

Právě díky tomu mohou uživatelé okusit rychlost, jakou s největší pravděpodobností za pár let budeme skutečně moci využívat na našich chytrých telefonech, tabletech, ale i celé řadě dalších zařízení.

Desetinásobně vyšší rychlost



Technologie umožnuje datové přenosy s teoretickými rychlostmi až gigabit za vteřinu – to je desetinásobně více, než na co jsme zvyklí v současnosti u standardu 4G. Reálné přenosové rychlosti se nicméně pohybují nad hranicí 450 Mb/s v případě stahování a okolo 60 Mb/s při nahrávání dat. To je taková rychlost, kterou v Česku nemá ani řada domácností s pevným připojením.

Reálná rychlost, kterou mohou využívat obyvatelé Kolína.

FOTO: archív operátora

"V Kolíně si tak naši zákazníci mohou v reálných podmínkách vyzkoušet rychlost mobilních dat, jaká bude běžně dostupná v 5G sítích, a to už dnes, kdy se skutečné 5G pokrytí omezuje jen na pár pilotních instalací ve světě," konstatoval ředitel technologické divize O2 Jan Hruška.

Nejrychlejší mobilní síť od O2 slouží nejen pro připojení mobilních zařízení, ale také pro pevné připojení domácností a firem tam, kde není dostatečně rychlé tradiční kabelové připojení.

Od poloviny loňského listopadu O2 nabízí novou generaci bezdrátového internetu na speciálně vyhrazené frekvenci. Tuto technologii využívají již stovky zákazníků napříč republikou, nyní O2 nově nabízí také tarif s rychlostmi až 250/25 Mbit/s, které byly doposud dostupné jen pomocí kabelového připojení.

Revoluce jménem 5G

5G změní úplně všechno – a půjde o mnohem dramatičtější změny než ty, které si spojujeme s nástupem bezdrátových technologií. Standard 5G totiž nebude sloužit pouze pro připojení počítačů a mobilů k internetu. Využívat jej budou i chytré přístroje, které se postupně zabydlují v tuzemských domácnostech.

Nová generace mobilního internetu najde uplatnění například v dopravě, virtuální realitě, sportu, ale také v oblasti zdraví – o nejrůznější technické vychytávky, které sledují zdraví svého majitele a následně data zasílají přímo lékaři, nebyla na výstavišti nouze.

Stejně tak se k 5G sítím budou připojovat chytré pračky a ledničky, ale například také autonomní automobily – pro jejich rozvoj je rychlé a stabilní připojení k internetu na cestách klíčové.

I když se tak 5G může zdát pouze jako další mobilní standard, ve skutečnosti budou jeho přínosy daleko větší. Pátá generace mobilních sítí zpřístupní podle studií Ericssonu vysokorychlostní internet až pro miliardu lidí a zařízení. A co víc, umožní rozmach moderních technologií.