mif, Novinky

V posledních týdnech se čeští operátoři opětovně dostali pod palbu kritiky kvůli tomu, že mají příliš drahá mobilní data. Neomezené tarify, které se zpravidla liší právě jen velikostí internetového balíčku, totiž ve většině evropských států vychází daleko levněji, jak Novinky.cz upozorňovaly již dříve.

Jak se ale nyní ukázalo, operátoři – respektive jejich pracovníci na infolinkách – si našli velmi zajímavý způsob, jak vysvětlit lidem, proč v Česku nemáme neomezený mobilní internet. Za vše prý může ČTÚ.

„ČTÚ zaznamenává zvyšující se počet stížností zákazníků různých operátorů, kteří s infolinkou svého poskytovatele služeb řešili datové služby po vyčerpání datového limitu. Tito zákazníci poukazují na to, že se při hovoru s call-centrem setkali s tvrzením, že ČTÚ jejich operátorovi zakázal poskytovat neomezená data, případně využívat data zpomalenou rychlostí po vyčerpání základního datového limitu,“ stojí v oficiálním prohlášení úřadu.

Znevýhodňování některých služeb

To ale podle úřadu není vůbec pravda, proto se jeho zástupci proti těmto tvrzením důrazně ohradili. „ČTÚ v žádném případě nikdy nevedl žádné řízení, ani nevydal žádné rozhodnutí, kterým by poskytovatelům jakkoliv bránil v možnosti nabízet neomezené internetové připojení,“ konstatovali zástupci úřadu.

Jediné platné nařízení ČTÚ se týká znevýhodňování některých služeb, připomíná úřad. „Pokud se operátor rozhodne po vyčerpání základního datového balíčku poskytovat službu dále zpomalenou rychlostí, je důležité, aby se tak dělo bez diskriminace jednotlivých aplikací nebo služeb. Nesmí tak docházet k tomu, že některé služby jsou zpomalené či zastavené, zatímco jiné nikoliv,“ stojí v prohlášení ČTÚ.

„Takové poskytování datových služeb by bylo v rozporu s Nařízením EP a Rady (EU) 2015/2120, kterým se stanoví opatření týkající se přístupu k otevřenému internetu. Uvedené nařízení umožňuje, za předpokladu rovného a nediskriminačního přístupu k veškerému datovému provozu, podnikatelům poskytovat neomezená data a záleží pouze na jejich rozhodnutí, zda a v jaké formě je svým zákazníkům nabídnou,“ uzavřeli zástupci úřadu.

Ceny patří k nejvyšším v Evropě

Ceny mobilních služeb v Česku patří podle hned několika studií k nejvyšším v Evropě. V průměru platí Češi za mobilní tarif podle České spořitelny 680 Kč. Obecně lze říci, že výdaje na telekomunikace v domácnostech rostou společně s růstem příjmů, tedy až na jednu podstatnou výjimku.

„Lidé s čistým příjmem do 10 tisíc korun platí průměrně 684 korun měsíčně. To je o 11 % více než u lidí s příjmy mezi 10 a 20 tisíci korun, kteří měsíčně vydávají 611 korun. Potvrzuje se tak hypotéza, že lidé s nejnižšími příjmy platí za telekomunikace nadprůměrné částky,“ prohlásil David Navrátil, hlavní ekonom České spořitelny.

Podle něj může být příčinou jejich slabší vyjednávací pozice. Stejně tak ale může roli hrát i neznalost možností anebo třeba pracovní pozice neumožňující vyřizovat své soukromé záležitosti na služebním počítači nebo telefonu.

Úplně jiný rozměr dostanou ceny mobilních tarifů v tuzemsku ve chvíli, kdy je porovnáme se zbytkem Evropy. Podle Eurostatu totiž čeští spotřebitelé vydávají na pošty a telekomunikace 2,7 procenta svých celkových útrat, za loňský rok však tyto výdaje o 60 procent převýšily průměr Evropské unie.

Příchod čtvrtého operátora

Výrazněji by mohl zamíchat kartami na tuzemském trhu až příchod nového operátora. Český telekomunikační úřad (ČTÚ) zamýšlí v letošním roce vypsat dvoukolovou aukci kmitočtů. Ta by mohla přilákat do tuzemska čtvrtého operátora, který by mohl cenovou politiku značně změnit.

V prvním kole by úřad nabídl kmitočty zájemcům, kteří nevlastní žádné frekvence v sousedním pásmu 800 MHz nebo 900 MHz. Šlo by tedy o nového konkurenta stávajících operátorů.