Proti stejnému měření v loňském první čtvrtletí si Česko o dvě místa pohoršilo.

V porovnání výše měsíční platby za LTE na rezidentním trhu patří ČR 11. příčka mezi třicítkou evropských zemí s průměrem okolo 37 dolarů (850 Kč). Nejvíce lidé zaplatí na Kypru, a to přes 56 dolarů (1290 Kč), dále v Řecku a v Nizozemsku. Česko má ale zároveň třetí nejnižší objem nabízených dat v rámci tarifu.

Podle údajů společnosti Rewheel z loňského října má deset evropských zemí neomezené datové tarify, a to za cenu pod 30 eur (780 Kč) měsíčně. Naopak v Česku si zákazník za 26 eur (675 Kč) pořídí průměrně jen tři GB dat, což je třetí nejhorší výsledek v EU.

Nováková: „Češi si za to můžou sami”

Ministryně průmyslu Marta Nováková (za ANO) v neděli v České televizi uvedla, že data jsou drahá, protože je využívá jen malá skupinka lidí. "My potřebujeme, aby daleko víc lidí využívalo těch mobilních sítí. A to je jedna z cest, která ke zlevnění dat povede," řekla Nováková.

Podle premiéra Andreje Babiše (ANO) vláda dělá vše pro to, aby se cena mobilních dat snižovala. Na operátory prý tlačí. "Faktem je, že operátoři argumentují, že mají velké investice," poznamenal.

Čím budou data levnější, tím víc je zákazníci podle mluvčího ISP Aliance Rostislava Kocmana budou používat a nebudou hledat bezplatné wi-fi v kavárnách. "A samozřejmě nejde jen o cenu, ale také o to, aby data v tarifu (FUP) byla dostatečná. Argument, že data jsou drahá, protože je zákazníci málo používají, je podle mě úplně mimo. Porsche taky není drahé proto, že ho lidi málo kupují a jezdí místo toho ve škodovkách," řekl.

Lidé u nás v průměru utrácejí méně, než je evropský průměr generální ředitel Vodafonu Petr Dvořák

Podle místopředsedy ODS Martina Kupky je vyjádření Novákové k cenám mobilních dat nehorázné. "Rychlá a dostupná data jsou základem pro to, aby se Česká republika posunula v oblasti digitalizace státu a rozvoji on-line služeb. Úkolem člena vlády je zajistit, aby občané měli k těmto dostupným datům přístup, nikoli hájit cenovou politiku operátorů. Paní ministryně by především měla usilovat o co nejrychlejší vypsání aukčního řízení na nového mobilního operátora," uvedl.

"V otázce nejlevnějších paušálů se těžko srovnáváme s konkurencí, protože Vodafone má v nabídce balíčky, takzvané pasy, které jinde nejsou. V absolutním srovnání se může zdát, že naše tarify jsou dražší, ale když se podíváme na průměrnou útratu na zákazníka, tak u nás lidé v průměru utrácejí méně, než je evropský průměr," uvedl generální ředitel Vodafonu CZ Petr Dvořák.

I když statistiky tvrdí něco jiného, Dvořák dodal, že cena za přenesený GB mobilních dat klesá v Česku téměř nejrychleji ze států EU. Meziroční pokles v ČR u jednoho gigabytu byl podle něj 45 procent.

Zbylí dva mobilní operátoři, O2 a T-Mobile, se k cenám zatím nevyjádřili.

Příchod čtvrtého operátora

Český telekomunikační úřad (ČTÚ) zamýšlí v letošním roce vypsat dvoukolovou aukci kmitočtů. Ta by mohla přilákat do tuzemska čtvrtého operátora, který by mohl cenovou politiku značně změnit.

V prvním kole by úřad nabídl deset MHz zájemcům, kteří nevlastní žádné kmitočty v sousedním pásmu 800 MHz nebo 900 MHz. Šlo by tedy o nového konkurenta stávajících operátorů.

Zda se do aukce někdo přihlásí, však vůbec není jasné.