lez, Novinky

Samsung již oznámil datum velké tiskové konference, na které by se nové smartphony měly ukázat. Více k tomu ale zatím neřekl. V současnosti tak není jasné, co přesně bude k vidění – jisté je pouze to, že novinek se dočkáme ve středu 20. února ve 20 hodin.

O nových smartphonech se na Twitteru rozpovídal mobilní expert Evan Blass, který již dříve přinesl informace o nových smartphonech ještě před jejich oficiální premiérou. Co tedy podle něj můžeme od chystaných novinek čekat?

Pozvánka na tiskovku společnosti Samsung

FOTO: archív výrobce

Tři různé velikosti



Patrně tím nejzajímavějším je, že představeny by měly být tři smartphony. Doposud totiž Samsung ukazoval vždy pouze dva vrcholné modely najednou. Podle Blasse by mělo jít o modely Galaxy S10E, Galaxy S10 a Galaxy S10+.

Entry-level, tedy základní provedení, bude tvořit právě model Galaxy S10E. Koneckonců právě proto je údajně písmenko E v názvu, i když se to může ještě před oficiální premiérou změnit. Ten by měl nabídnout totožný výkon jako zbývající dvě provedení, ale nebude mít k dispozici všechny vychytávky – případní zájemci se například budou muset smířit s absencí čtečky otisky prstů v displeji.

Aktuálně nabízené modely Galaxy S9 a S9+

FOTO: Manu Fernandez, ČTK/AP

Trojlístek novinek se od sebe bude lišit velikostí displeje. Základní model Galaxy S10E nabídne úhlopříčku 5,8 palce, Galaxy S10 pak 6,1 palce a konečně Galaxy S10+ nabídne 6,4 palce. Zajímavé je také to, že levnější verze bude mít vepředu pouze jeden fotoaparát, u dražších pak dokonce dva. Vzadu mají být objektivy hned tři.

Samsung zapracoval také na výkonu chystaných modelů, měly by se stát díky novému procesoru Exynos 9820 tím nejvýkonnějším, co bude na pultech obchodů k dostání.

Nové rozhraní One UI

Smartphony řady Galaxy S10 budou navíc jako vůbec první přístroje z portfolia jihokorejského elektronického gigantu vybaveny novým uživatelským rozhraním One UI, které Samsung představil již při premiéře prvního skládacího mobilu.

Čistý a minimalistický design One UI umisťuje nejrelevantnější obsah ve spodní polovině obrazovky, což je přirozenější a pohodlnější v případě držení jednou rukou. Díky odstranění zbytečných a rozptylujících prvků se uživatel může lépe soustředit a rychleji se ve svém telefonu orientuje.

Na bližší informace o chystaných smartphonech si nicméně budeme muset počkat až do druhé poloviny února.

Rozhraní One UI

FOTO: archív výrobce