Právě naplánované datum premiéry – 7. února – nových telefonů je velmi zajímavé. Nasvědčuje totiž tomu, že Motorola vytáhne všechny esa z rukávu ještě před začátkem největšího mobilního veletrhu MWC.

Právě na této akci, která se tradičně koná ve španělské Barceloně, přitom konkurenční společnosti budou odhalovat své novinky pro nadcházející měsíce. Motorola má tak šanci získat díky dřívější premiéře důležitý náskok.

Pozvánka na tiskovku společnosti Motorola

FOTO: archív výrobce

Co přesně bude k vidění, zatím zástupci společnosti Motorola nechtěli prozradit. V kuloárech se nicméně již delší dobu šušká o tom, že premiéru by si měla odbýt hned celá řada nových chytrých telefonů. Konkrétně by mělo jít o přístroje z řady Moto G7, tedy jmenovitě Moto G7, G7 Plus, G7 Play a G7 Power, jak upozornil server Fonearena.

Co přesně budou novinky umět, se dá pouze odhadovat. Podle některých zdrojů budou modely Moto G7 a G7 Plus lákat na duální fotoaparát a vysoký výkon.

Verze G7 Play a G7 Power sice nabídnou jednooký fotoaparát, ale budou se chlubit zase jinými přednostmi. První zmiňovaná novinka bude uzpůsobena pro pohodlné hraní, druhá pak nabídne nadstandardní akumulátor, který by měl být zárukou dlouhé výdrže i při náročném použití.

Jasno bude nicméně za dva týdny, kdy se bude tiskovka společnosti Motorola konat.