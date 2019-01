ČTK

Varování vydal Úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB), podle kterého používání softwaru i hardwaru čínských firem Huawei a ZTE je pro kritickou infrastrukturu bezpečnostní hrozbou. Prezident Miloš Zeman ve čtvrtek uvedl, že Čína chystá vůči Praze kvůli tomu odvetná opatření.

Podle Filipa bude pro operátory možná těžší najít dodavatele technologií pro 5G, protože Huawei je v této oblasti silný hráč. Dalšími dodavateli jsou například Nokia nebo Ericsson. Podobný problém řeší USA, Austrálie, Nový Zéland či Japonsko.

Síťové prvky Huawei využívají všichni tři tuzemští mobilní operátoři i největší provozovatel telekomunikačních sítí CETIN. Všichni ale shodně uvádějí, že využívají i jiné dodavatele. Přesný podíl výrobků Huawei u operátorů známý není.

Najít si jiného dodavatele?

"Varování NÚKIB znamená, že operátoři, kteří se rozhodnou pro technologie 5G od firem Huawei a ZTE, budou muset provést bezpečnostní audity a pro některé síťové úlohy či části sítí 5G zřejmě nebudou moci tyto technologie využít, pokud si nebudou síť plně stavět a provozovat sami,“ uvedl telekomunikační odborník Rostislav Kocman.

„Bohužel, toto know-how pro sítě 5G jim může chybět a nejjednodušší pro ně bude najít si jiného dodavatele. Z technologického pohledu přitom Huawei patří ke světové špičce a cenově je velmi atraktivní. Orientace na nečínské dodavatele tak přinejmenším může výstavbu sítí 5G zdražit a zpomalit," doplnil Kocman.

Naopak technologický novinář Luděk Vokáč si nemyslí, že by varování výstavbu 5G ještě více zpomalilo. "Tu zpomaluje dostatečně už samotný Český telekomunikační úřad (ČTÚ), který dosud nevypsal aukci, pak to s rozvahou vezmou naši operátoři a v roce 2022 tu máme 5G jako na koni. Je možné, že v některých případech dojde k dílčím změnám na poli dodavatelů některých technologií, ale asi ani nepůjde o to se Huawei zbavit kompletně," podotkl.

Na konec ledna je plánovaná schůzka ČTÚ se zástupci NÚKIB, na které by se měla probírat účast Huawei na dodávkách infrastruktury pro mobilní sítě 5G. "Jejím tématem budou právě aktivity NÚKIB v oblasti kybernetické bezpečnosti ve vztahu k připravované aukci v pásmu 700 MHz," řekl ČTK mluvčí ČTÚ Martin Drtina.

Aukce kmitočtů pro mobilní sítě páté generace v pásmu 700 MHz, které se uvolní přechodem na televizní standard DVB-T2, by podle dřívějších plánů mohla začít ve druhém pololetí tohoto roku.

Prezident Svazu průmyslu a dopravy Jaroslav Hanák věří věří, že žádná obchodní omezení ani mezi Čínou a Spojenými státy, natož s českou menší otevřenou ekonomikou nebudou. Pokud by podle něj přeci jen Čína podnikla odvetné kroky, některé české firmy by to pocítily. Odvetné kroky Číny jakožto světové velmoci mají větší dopady než odvetné kroky jiných zemí, vyjma USA. "Velké problémy by to znamenalo například pro Škodu Auto. Ta, jak ukázala loňská čísla, byla na čínském trhu naprosto nejúspěšnější. Problémy by tam mohla mít i skupina Petra Kellnera PPF, která je na čínském trhu se svými obchodními aktivitami také velmi úspěšná," uvedl Hanák.

Čína reguluje zahraniční investice

Miroslav Diro z Hospodářské komory připomněl, že Čína už dnes reguluje zahraniční investice prostřednictvím tzv. katalogu pro zahraniční investory v gesci Ministerstva obchodu ČLR (MOFCOM) a Národní rozvojové a reformní komise (NDRC). Tímto způsobem si čínská vláda hlídá zahraniční konkurenci v některých strategických sektorech, jako jsou například energetika, finance, telekomunikace, a naopak kontrolovaně podporuje oblasti, kde mezinárodní know-how potřebuje, příkladem jsou služby, životní prostředí a hi-tech.

"Např. v oblasti ICT je dlouhodobou strategií čínské vlády oprostit se od závislosti na dovozu zahraničních technologií a vytvářet technologie vlastní. Nejméně prostupným subsektorem jsou proto telekomunikace," dodal Diro.