Novinky, ČTK

Foxconn, který v Indii už vyrábí telefony pro společnost Xiaomi, investuje do rozšíření závodu v Šríperumbudúru 25 miliard rupií (8,1 miliardy Kč). Vzniknout by tak mohlo až 25 000 nových pracovních míst.

Apple v Indii až dosud vyráběl pouze levnější modely SE a 6S, a to prostřednictvím firmy Wistron. Rovněž v prodeji Applu na indickém trhu převažují tyto přístroje, více než polovina prodaných telefonů je starších než iPhone 8, který byl uveden na trh loni.

Zleva: iPhone XS a XS Max

FOTO: Shannon Stapleton, Reuters

Špičkový iPhone X začal Apple vyrábět loni, letos se ale soustředil víc na modernější přístroje iPhone XS a XR. Je možné, že americká firma začne v Indii vyrábět právě iPhone X, aby získala větší podíl na tomto nejrychleji rostoucím trhu mobilních telefonů na světě.

Úplné podrobnosti dohody společností Apple a Foxconn ještě nejsou jasné a mohly by se změnit. Zdrojům Reuters není známo, zda bude montáž iPhonů do Indie přesunuta z čínských či jiných závodů Foxconnu, či zda se v Indii budou přístroje pouze montovat z dovezených komponentů, nebo se tam budou některé části i vyrábět.

Co umí nové iPhony XS a XS Max?

Nové iPhony XS a XS Max vycházejí stejně jako model XR designově z loňského iPhonu X. Mají tedy takřka bezrámečkový displej, který zabírá co možná největší část čelní strany. Pouze v horní části je dotykový panel vyříznutý, aby bylo kam umístit čelní kameru a další senzory.

IPhony řady XS mají podporu pro strojové učení v reálném čase. To v praxi bude využito například pro nejrůznější hry v rozšířené realitě. V praxi by to mělo fungovat velmi jednoduše. Namíříte fotoaparát například na desku stolu a na displeji telefonu budete vidět virtuální předměty, které na ní budou ležet. Hrát tímto způsobem bude možné nejrůznější hry, a to i ve více lidech.

Více se o nových iPhonech dozvíte v našem dřívějším článku. [celá zpráva]

Muž zkouší jeden z nových iPhonů.

FOTO: Patrick Sison, ČTK/AP