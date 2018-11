mif, Novinky

19:53 – Dalším novým zařízením je chytrý reproduktor Galaxy Home. Půjde o přímého konkurenta pro Apple Home, jak koneckonců dokládá i samotný název. Díky chytrému reproduktoru půjde chytrou domácnost ovládat pomocí hlasových povelů.

19:51 – Prostřednictvím standardu SmarThings půjdou ovládat například i televizory, lednice, světla a hromada dalších přístrojů ze světa internetu věcí. Za zkratkou IoT (Internet of Things, česky internet věcí) se ukrývá označení pro chytré přístroje, které jsou schopny připojovat se na internet a komunikovat mezi sebou prostřednictvím této celosvětové počítačové sítě.

19:49 – Zařízení pro ekosystém chytré domácnosti od Samsungu budou nicméně vyrábět i další podniky. Již nyní je například navázána spolupráce s Vodafonem, který stojí za přístrojem zvaným V-Home. Jde v podstatě o chytrou kameru, kterou půjde ovládat klidně i z druhého konce planety.

19:46 – Samsung zároveň představil několik zařízení pro chytrou domácnost. Například chytrý router SmarThings Wifi, který se má stát v podstatě středobodem chytré domácnosti a má zajišťovat komunikaci desítek připojených zařízení, dále pak multifunkční tlačítko SmarThings Button, prostřednictvím něhož se budou jednotlivé přístroje ovládat.

19:41 – Ekosystém chytré domácnosti od Samsungu využívají desítky miliónů lidí po celém světě, pochlubili se zástupci jihokorejského elektronického podniku.

19:39 – Samsung všechny přítomné napíná. Místo nového mobilu se nyní bude mluvit o umělé inteligenci v chytrých domácnostech a chytrých městech.

19:31 – Samsung vybudoval celkem sedm výzkumných center pro umělou inteligenci. Právě v nich chce funkce Bixby rozvíjet, bez podpory vývojářů to ale nepůjde, jak zástupci jihokorejského elektronického gigantu na akci několikrát zopakovali.

19:24 – Dalším zařízením, ve kterém se Bixby zabydlí, budou chytré televizory. Pochopitelně je ale řeč pouze o modelech s logem Samsungu.

19:20 – „Bixby bude jako čisté plátno, budete si ji moci přetvořit k obrazu svému,“ vyzvali developery zástupci Samsungu.

19:18 – Velmi důležité je, že Bixby bude nově „plně otevřený systém“. To jinými slovy znamená, že funkce této umělé inteligence budou moci rozšiřovat i programátoři, kteří nemají se Samsungem nic společného. Bixby tak půjde plně integrovat i do aplikací třetích stran.

19:16 – Klíčová je pro Samsung virtuální asistentka Bixby, která je několik posledních let nedílnou součástí chytrých telefonů tohoto výrobce. Jihokorejský elektronický gigant ji chce zpřístupnit pro více zařízení, například tablety a chytré reproduktory. Díky tomu by tato umělá inteligence měla lidem pomáhat i v domácnostech například s plánováním schůzek a akcí, ale například také při vaření či objednávání zboží.

19:10 – 5G sítě představují podle Koha budoucnost, i když si to možná všichni ještě neuvědomují. „Díky rychlým mobilním 5G sítím budeme moci vybudovat celá chytrá města, připojit k nim zcela autonomní vozy a mnoho dalšího. To je budoucnost mobilních technologií,“ prohlásil šéf mobilní divize jihokorejského elektronického gigantu.

19:08 – Samsung podle Koha dosáhl úspěchů hned v několika oblastech spotřební elektroniky. Jmenoval především umělou inteligenci v chytrých telefonech, rychlé 5G sítě či zařízení pro chytrou domácnost a propojenost celého ekosystému.

19:05 – Úvodního slova se ujal šéf mobilní divize jihokorejského elektronického gigantu DJ Koh. „Jsem hrdý na to, co jsme společně v Samsungu vybudovali,“ prohlásil Koh.

19:03 – „Kde potkáte budoucnost.“ To je moto dnešní konference, kterou Samsung cílí primárně na vývojáře.

19:00 – Velká tiskovka společnosti Samsung odstartovala přesně v 19 hodin středoevropského času. Jihokorejskému elektronickému gigantu se podařilo do poslední chvíle všechny informace o chystané novince utajit.

Vzhledem k tomu, že už pár dní před akcí na svých profilech na sociálních sítích Samsung přehnul své logo, vše nasvědčuje tomu, že hlavním hrdinou akce bude právě smartphone s ohebným displejem.

Jak by mohl takový přístroj vypadat ukázal jihokorejský elektronický gigant již dříve, koncept si můžete prohlédnout ve videu níže. Díky ohebnému displeji by měl jít jednoduše složit, aby se lépe přenášel. Právě velikost je totiž problém většiny dnešních tabletů – buď jsou příliš velké a na cesty se nehodí, nebo naopak příliš malé a jejich ergonomie je nevyhovující.

Ve svém konceptu šel Samsung ještě dále. Počítá totiž s tím, že zařízení by se mohlo používat i ve složeném stavu. Na jedné půlce by totiž byl další dotykový displej. Díky tomu by přístroj mohl rázem fungovat jako obyčejný mobilní telefon.

