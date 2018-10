mif, Novinky

Problém s nabíjením se týkal především nových vlajkových lodí, v některých případech dokonce i starších modelů s nainstalovaným operačním systémem iOS 12. Ať už byly přístroje nabíjeny bezdrátově, nebo pomocí Lightning kabelu, docházelo k výpadkům, případně se smartphony nenabily vůbec.

Apple dlouho o problému mlčel. Nová veřejná betaverze platformy iOS 12.1. však ukázala, že americký počítačový gigant o problémech věděl a skutečně je začal řešit. V přehledu oprav v aktualizaci systému je totiž zmiňováno i řešení problémů s nabíjením.

Betaverzi mohou stahovat zkušenější uživatelé již nyní, všichni ostatní by si však měli počkat na finální verzi. Kdy přesně bude vydána, není zatím známo.

Co umějí nové iPhony?

Nové iPhony XS a XS Max nabízejí úhlopříčky 5,8 a 6,5 palce. Proti loňské vlajkové lodi s římskou číslovkou deset v názvu citelně u obou novinek narostl výkon.

Zleva: iPhone XS a XS Max

FOTO: Stephen Lam, Reuters

Čip navíc podporuje strojové učení v reálném čase. To bude v praxi využito například pro nejrůznější hry v rozšířené realitě. V praxi by to mělo fungovat velmi jednoduše. Namíříte fotoaparát například na desku stolu a na displeji telefonu budete vidět virtuální předměty, které na ní budou ležet. Hrát tímto způsobem bude možné nejrůznější hry, a to i ve více lidech.

Muž zkouší jeden z nových iPhonů.

FOTO: Patrick Sison, ČTK/AP

Vylepšení se dočkaly také fotoaparáty, u obou novinek jsou momentky pořizovány ve spolupráci se systémem umělé inteligence. Díky tomu dovede jablečný smartphone například sám poznat, že fotí v protisvětle, a složit snímek z několika expozic tak, aby vypadal co možná nejlépe a bylo v něm co nejvíce detailů. Na zadní straně je umístěna duální optika, přičemž každý senzor má rozlišení 12 megapixelů.

Navzdory veškerým vylepšením by měla výdrž baterie stoupnout v případě modelu XS o půl hodiny proti předchůdci a u modelu XS Max dokonce až o hodinu a půl. Oba nové jablečné smartphony nabídnou vyšší odolnost než předchůdce, konkrétně splňují certifikaci IP68. V tomto případě to znamená, že mohou být ponořeny pod vodu až dva metry po dobu 30 minut.

Více se o nových iPhonech dozvíte v našem dřívějším článku. [celá zpráva]

Nový iPhone XS

FOTO: Aly Song, Reuters

Nové iPhony XS a XS Max

FOTO: archív výrobce