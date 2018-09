mif, Novinky

Pozornost budily především iPhony XS a XS Max, které se po zahájení prodeje na konci září stanou novými vlajkovými loďmi podniku. První zmiňovaný model má 5,8palcový displej, druhý pak láká na 6,5palcovou úhlopříčku – větší dotykovou plochu mimochodem Apple do chytrého telefonu ještě nikdy neintegroval.

Oba nové iPhony designově vycházejí z loňské desítky. Mají tedy takřka bezrámečkový displej, který zabírá co možná největší část čelní strany. Pouze v horní části je dotykový panel vyříznutý, aby bylo kam umístit čelní kameru a další senzory.

Jde mimochodem o OLED panel, který by měl vynikat především špičkovým barevným podáním. Stejnou technologii používají ty nejlepší televizory na trhu. Kvůli designu zmizelo ikonické domovské tlačítko z čelní strany, které už nicméně chybělo také u loňského iPhonu X.

Apple iPhone XS

FOTO: archív výrobce

Nové iPhony XS a XS Max

FOTO: archív výrobce

Odemykání pomocí obličeje

Apple nicméně tvrdí, že tlačítko s integrovanou čtečkou otisků prstů už není potřeba. Přístroj si totiž odemknete pomocí přední kamery. Ta využívá technologii TrueDepth Camera System a dokáže rozeznat přesné rysy obličeje, díky nimž přístroj následně odemkne. Podle Applu je toto řešení bezpečnější než čtečka otisků prstů.

Face ID, tedy odemykání smartphonu pomocí skenu obličeje, by mělo být rychlejší a přesnější než u loňské vlajkové lodi s římskou číslicí deset v názvu.

Oba nové jablečné smartphony nabídnou vyšší odolnost než předchůdce, konkrétně splňují certifikaci IP68. V tomto případě to znamená, že mohou být ponořeny pod vodou až dva metry po dobu 30 minut.

Porovnání velikostí jednotlivých iPhonů

FOTO: archív výrobce

IPhony XS dostanou podporu pro strojové učení v reálném čase. To v praxi bude využito například pro nejrůznější hry v rozšířené realitě. Hledáček kamery se promění v okno plné informací, které uvidíte na svém displeji.

V praxi by to mělo fungovat velmi jednoduše. Namíříte fotoaparát například na desku stolu a na displeji telefonu budete vidět virtuální předměty, které na ní budou ležet. Hrát tímto způsobem bude možné nejrůznější hry, a to i ve více lidech, jak zástupci podniku demonstrovali na slavnostní akci.

Nové iPhony XS a XS Max

FOTO: archív výrobce

Dokonalejší fotoaparáty

Vylepšení se dočkaly také fotoaparáty, u obou novinek jsou momentky pořizovány ve spolupráci se systémem umělé inteligence. Díky tomu dovede jablečný smartphone například sám poznat, že fotí v protisvětle, a složit snímek z několika expozic tak, aby vypadal co možná nejlépe a bylo v něm co nejvíce detailů.

Na zadní straně je umístěna duální optika, přičemž každý senzor má rozlišení 12 megapixelů. Podle výrobce jsou fotoaparáty až dvakrát rychlejší než u předchůdce, díky tomu a díky skládání jednotlivých expozic umělou inteligencí by tak nemělo již docházet k rozmazání rychle se pohybujících objektů.

Hrát si je u fotoaparátu možné také s hloubkou ostrosti, podle zástupců podniku je tak možné dosáhnout podobného bokehu (rozmazaného pozadí) jako u profesionálních digitálních zrcadlovek. Na reálné testy si ale budeme muset samozřejmě ještě počkat.

Apple iPhone XS

FOTO: archív výrobce

Fotoaparáty u iPhonu XS

FOTO: archív výrobce

Lepší výdrž, dvě SIM karty

Navzdory veškerým vylepšením by měla výdrž baterie stoupnout v případě modelu XS o půl hodiny proti předchůdci, a u modelu XS Max dokonce až o hodinu a půl.

Nové iPhony nabídnou také vůbec poprvé podporu pro dvě SIM karty, ale je nutné podotknout, že jedna z nich musí být virtuální. Najednou je totiž možné použít jednu eSIM a dále pak klasickou SIM. Na čínském trhu nicméně bude iPhone XS Max nabízen i s dvěma plnohodnotnými sloty pro klasické SIM karty, a tak je otázkou, zda se nakonec tato novinka nedostane například i do Evropy.

Lidovější iPhone XR

Třetí novinkou je iPhone XR, který by se měl stát „lidovějším přístrojem“. Cenovka u modelů XS a XS Max je totiž nastavena poměrně ambiciózně, půjde suverénně o nejdražší iPhony na trhu.

Video

Apple iPhone XR

Zdroj: archív výrobce

Menší iPhone XS bude startovat na ceně 29 990 Kč, za což případní zájemci získají 64GB kapacitu paměti. Nejlepší 512GB verze ale už vyjde na 40 490 Kč. Verze XS Max je logicky ještě dražší, cenovky startují na 32 990 Kč a vyšplhat se mohou až na 43 490 Kč.

A to je patrně důvod, proč se vedení Applu rozhodlo vyrobit také iPhone XR. Půjde o odlehčený model s 6,1palcovou obrazovkou, ceny se u něj budou pohybovat od 22 490 Kč do 26 990 Kč. I když to rozhodně není málo, je cenovka citelně nižší než v případě dvou vlajkových lodí.

Uživatel se bude nicméně muset smířit s některými kompromisy, kvalitní OLED obrazovku nahradil například obyčejný LCD panel s úhlopříčkou 6,1 palce. K dispozici je také pouze jeden fotoaparát místo duální optiky. Podle zástupců Applu nicméně jde stále o prémiový model, který bude nad konkurencí vynikat. Pracovat stejně jako u modelů XS a XS Max půjde například s bokehem, tedy s rozmazáním pozadí.

Apple iPhone XR

FOTO: archív výrobce

Hromada barevných variant

Na rozdíl od prvních dvou novinek přijde iPhone XR na pulty obchodů v nových barevných odstínech. Pod sklem na zadní straně se budou pyšnit barvy černá, žlutá, červená a modrá. Postranní rám bude z hliníkové slitiny.

Po stránce výkonu by měl být iPhone XR stejně výkonný jako další dva jablečné smartphony, které si odbyly premiéru na slavnostní akci. Bude totiž vybaven stejným procesorem. Horší však bude odolnost, k dispozici bude pouze standard IP67, pod vodou tedy přístroj bude schopný pracovat až do hloubky jednoho metru.

Nové iPhony XS a XS Max se začnou prodávat 29. září, a to i v České republice. Apple iPhone XR pak přijde téměř o měsíc později, konkrétně 26. října.

Apple iPhone XR

FOTO: archív výrobce

Apple iPhone XR

FOTO: archív výrobce