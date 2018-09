Cena za GB přenesených dat klesla za dekádu o 88 procent

Cena za jeden GB přenesených dat v tuzemských mobilních sítích se za posledních deset let snížila o 88 procent. Zatímco v roce 2008 platili Češi průměrně 1655 Kč za GB, loni to bylo 189 Kč. Vyplývá to z analýzy vysoké školy CEVRO Institut.