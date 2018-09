ort, Novinky

Podle dřívějších spekulací by se měly ukázat hned tři jablečné smartphony. Je takřka jisté, že Apple letos ukáže dva následovníky osmiček. Ti buď ponesou písmenko S v názvu, nebo číslici devět.

Chytré telefony iPhone uměly doposud vždy pracovat pouze s jednou SIM kartou. To by se však mělo s příchodem novinek změnit, ty zvládnou hned dvě SIM karty. Praktické to bude především pro jedince, kteří mají služební i soukromé číslo a nechtějí používat dva různé přístroje.

Zleva: iPhone X, iPhone 8 Plus a iPhone 8

FOTO: archív výrobce

Třetím odhaleným modelem by měla být další generace modelu iPhone SE. Právě ta budí v poslední době největší pozornost. Nový iPhone SE 2 by měl stále sázet na kompaktní rozměry, ale měl by se více podobat loňskému iPhonu X.

Připomeňme, že ten má bezrámečkový displej. Rámečky okolo dotykového panelu jsou totiž tak tenké, že to na první pohled vypadá, jako by tam nebyly žádné.

V podstatě tedy půjde o zmenšeninu modelu iPhone X. Jak se totiž v historii ukázalo už několikrát, o kompaktní telefony má stále ještě celá řada zákazníků zájem, a i při pohledu na nabídku konkurence jde o velmi nedostatkové zboží, výrobci se totiž stále častěji při návrhu nových zařízení kloní k větším úhlopříčkám.

Zástupci společnosti Apple samozřejmě žádné informace o novinkách nepotvrdili. Počkat si tak budeme muset až do 12. září, kdy by si nové telefony měly odbýt premiéru.

Video

Apple iPhone SE

Zdroj: Apple