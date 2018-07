Novinky, ČTK

Firmě, která je mimo jiné dodavatelem dílů pro americký Apple a zároveň jeho rivalem v oblasti chytrých telefonů, klesl provozní zisk z prodeje mobilních telefonů meziročně o 34 procent. Zklamal prodej přístrojů Galaxy S9 a ve druhé polovině roku Samsung navíc očekává tvrdší konkurenci v této oblasti.

Co umějí nejlepší mobily od Samsungu?

Svými parametry přitom modely Galaxy S9 a S9+ patří k tomu nejlepšímu, co je na pultech obchodů k dostání. Menší devítka má 5,8palcový displej a větší verze plus 6,2palcový panel. Stejné displeje měly i loňské modely, což platí také o rozlišení – to nabízí v obou případech hodnotu 2960 x 1440 pixelů obrazových bodů. Displej je u obou novinek zakřivený, plynule se přelévá z přední strany na pravou a levou bočnici.

Zleva: Galaxy S9+ a Galaxy S9

FOTO: Manu Fernandez, ČTK/AP

Jedno z největších vylepšení se týká fotoaparátů. Hlavní 12MPx senzor je totiž vůbec poprvé vybaven tzv. variabilní clonou, která je schopná pracovat velmi podobně jako lidské oko. Podle množství okolního světla automaticky přizpůsobí své nastavení a světelnost.

V jasném prostředí použije hodnotu f/2,4, ve zhoršených podmínkách pak využije maximální světelnost objektivu f/1,5. Takovou hodnotu světelnosti drtivá většina konkurentů nenabízí. Oba přístroje dokážou pomocí hlavních fotoaparátů na zadní straně natočit video rychlostí 960 snímků za sekundu v rozlišení 720p, tedy se čtyřikrát vyšší frekvencí záběrů než u běžného zpomaleného videa ve 240 fps.

Prodejům čipů se daří

Prodeji čipů, který je pro jihokorejského technologického giganta zdaleka nejziskovějším odvětvím, by se mělo dařit i ve druhé části roku, zejména díky růstu serverových datových center. Ve druhém čtvrtletí vykázal tento sektor rekordní provozní zisk 11,6 biliónu wonů, meziročně o 45 procent více.

Celkové tržby od dubna do června klesly o čtyři procenta na 58,5 biliónu wonů (1,1 biliónu Kč). Byly zhruba v souladu s dřívějším odhadem firmy.

Samsung, stejně jako ostatní velké elektronické společnosti, čelí náročným úkolům, které před něj klade obchodní válka mezi Spojenými státy a Čínou. Důvodem jsou i klesající ceny některých paměťových čipů a vzestup zájmu o levnější mobilní telefony z Číny.