V České republice se po několika měsících čekání začal prodávat dlouho očekávaný smartphone od společnosti Asus. Model ZenFone 5Z je jedním z nejvýkonnějších chytrých telefonů na trhu, přitom se nabízí citelně levněji než konkurence.

ZenFone 5Z se v tuzemských obchodech nabízí za výrobcem doporučených 14 990 Kč. Přitom za stejně vybavené smartphony, především tedy co se výkonu týče, si konkurenční výrobci účtují často více než 20 000 Kč.

ZenFone 5Z

FOTO: archív výrobce

Novinka od Asusu tak patří k nejlevnějším přístrojům, které jsou vybaveny procesorem Snapdragon 845. Právě tímto čipsetem jsou vybaveny aktuálně ty nejvýkonnější smartphony na trhu.

Tento osmijádrový čip je taktovaný na 2,8 GHz a měl by představovat to nejlepší, co bude možné v letošním roce zakoupit, alespoň tedy po stránce výkonu. Špičkový výkon Asus podpořil hned 8 GB operační paměti a 256GB úložným prostorem. Výkonnější smartphone byste v současnosti hledali na pultech obchodů marně.

Jde to ještě levněji

Novinka doplňuje starší model ZenFone 5Z, který je vybavený pouze 6 GB operační paměti a 64GB úložným prostorem. Výkonný procesor Snapdragon 845 – tedy srdce celého telefonu – je ale stejný. Pomalejší smartphone se v obchodech nabízí za baťovských 12 990 Kč. [celá zpráva]

Oba modely jsou shodně vybaveny celoplošným displejem s úhlopříčkou 6,2 palců s Full HD+ rozlišením, který zabírá 90 % přední strany telefonu, takže je rozměry srovnatelný se standardními 5,5palcovými telefony. ZenFone 5Z obsahuje duální fotoaparát se senzorem Sony IMX363. Fotoaparát pracuje podobně jako celá řada konkurentů s umělou inteligencí.