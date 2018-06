Martin Procházka, Právo

Ovšem pozor je třeba dát na to, co je a není roaming. Jinak se totiž může váš účet pořádně natáhnout. Za roaming je považováno volání z jiné než domácí země do jakékoli jiné země. Je to v rámci EU, platíte stejně jako doma. Máte-li například neomezený tarif, neplatíte za volání například z Chorvatska do České republiky nic.

Stejně jako při volání z Chorvatska třeba na britské telefonní číslo do Velké Británie. Jiná situace ale nastane, pokud budete volat na britské číslo z České republiky, a to i v případě, že se majitel britského čísla v České republice nachází. Při volání z ČR na zahraniční číslo se nejedná o roaming a tyto hovory jsou zpoplatněny. A nejde o malé částky.

Kdy se volné minuty nepočítají

Třeba u O2 stojí minuta volání z ČR na britské číslo 30 korun za minutu. Vzniká tak paradoxní situace, kdy je levnější volání na zahraniční číslo z ciziny než z domova. Pozor je třeba dát i na cestu do Švýcarska nebo přes něj, protože na něj se roaming zdarma nevztahuje.

Mimořádně bolestivé je to zejména u mobilních dat, která se v telefonu často stahují na pozadí, a tak ani nemusíte vědět, že spotřebováváte velmi drahá data stejně jako v dalších zemích mimo EU. A jaké jsou ceny za volání a přenos dat mimo EU?

U Vodafone si můžete třeba při cestě do českými turisty oblíbeného Turecka vybrat Roaming na den.

U něho za 199 Kč denně můžete 24 hodin od aktivace služby volat a posílat zprávy za ceny jako u tarifu doma. Přenést můžete rovněž 100 MB dat.

U služby World Roaming neplatíte paušálně za den, ale za využité služby. Ovšem cena je poměrně vysoká.

Třeba při pobytu v USA platíte za minutu odchozího hovoru 30,52 Kč, u příchozího hovoru 17,81 Kč, poslání SMS vyjde na 9,68 Kč a megabyte dat 7,70 Kč. Firma nabízí i datové balíčky, ale téměř vždy vyjde při normálním využití dat výhodněji Roaming na den.

Exotické destinace

Vyšší jsou ceny u exotických destinací, třeba v Thajsku. Tam si T-Mobile za minutu odchozího hovoru naúčtuje 69 Kč, u příchozího hovoru je to 49 Kč, SMS pošlete za 14,60 Kč a MB dat vyjde na astronomických 360 Kč. Internetový balíček 30 MB stojí 725 Kč. V tomto případě lze doporučit pořídit na místě SIM kartu místního operátora a využívat jeho levnější data.

O2 nabízí program Svět Basic, který v rámci EU působí jako eurotarif. Pokud vycestujete například do Turecka, platíte 42,35 Kč za minutu odchozího a 24,20 Kč u příchozího hovoru. SMS vyjde na 12,10 Kč a 1 MB dat na vysokých 240 korun.

V USA s tímto tarifem platíte 66,55 Kč za minutu odchozího a 54,45 Kč u odchozího hovoru. SMS stojí 12,10 Kč, 1 MB dat pak 300 korun. Se službou Volání bez hranic jsou ceny nižší, ovšem platí se spojovací poplatek.

V USA tak při uskutečnění hovoru zaplatíte 49 Kč a potom 3,90 Kč za minutu odchozího i příchozího hovoru. 1 MB dat vyjde na 240 Kč. O2 od letoška nabízí tzv. Chytrou ochranu dat, která zamezí drahému připojení k internetu bez balíčku. S balíčkem lze ve více než 80 zemích světa mimo EU čerpat 1 MB za 4 koruny.

Pokud jedete do zahraničí s tarifem, který nabízí volné minuty či SMS do vlastní sítě, je třeba se mít také na pozoru. Ty se totiž do roamingu nepočítají a vy platíte stejnou cenu, jakou byste v Česku volali do ostatních sítí.