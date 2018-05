lez, Novinky

Honor 10 si odbyl premiéru v domovské Číně už v druhé polovině dubna. Už tehdy jsme konstatovali, že má velmi slušnou výbavu a poměrně atraktivní cenu.

Minulý měsíc však nebylo ještě jasné, za jakou cenovku se novinka bude prodávat v tuzemských obchodech. Nyní je již zřejmé, že cena je velmi příznivá. Model s úložným prostorem 64 GB vyjde na 10 990 Kč, varianta se 128GB pamětí pak stojí 12 490 Kč.

S ohledem na nabízenou výbavu to jsou velmi příznivé cenovky. A to i přesto, že v tuzemských obchodech se nabízí mírně osekaná varianta. Čínský originál má totiž 6 GB operační paměti, verze pro Česko má však jen 4 GB. To je však stále hodnota, která by měla stačit i náročným uživatelům.

Honor 10 sází na moderní displeje s poměrem stran 18:9, protáhlý dotykový panel s úhlopříčkou 5,84 palce tedy zakrývá velkou část přední plochy, rámečky jsou velmi tenké. V útrobách se ukrývá procesor Kirin 970, který je aktuálně tím nejvýkonnějším čipem v nabídce výrobce. Slot pro paměťové karty bohužel chybí, s ohledem na kapacitu úložného prostoru to bude vadit málokomu.

Prémiový duální fotoaparát

Jedním z lákadel nové vlajkové lodi má být také duální fotoaparát na zadní straně. Oba senzory spolupracují dohromady, jeden snímač se tak u smartphonu stará o zachycení barev, druhý pak o získání co nejvěrnějších detailů snímaného obrazu. Toho výrobce docílil tak, že použil monochromatický snímač. Když oba fotoaparáty spolupracují, dosahují o poznání lepších výsledků, než je tomu u obyčejných modelů.

Hlavní fotoaparáty na zadní straně mají rozlišení 16 a 24 megapixelů a jsou napojeny na objektivy se světelností f/1.8. Přední fotoaparát nabízí také rozlišení 24 megapixelů. Všechny senzory mimochodem spravuje umělá inteligence, která se například stará o volbu scény a další funkce fotoaparátu.

Potěšující je také to, že výrobce nezapomněl na rozdíl od většiny konkurentů na sluchátkový konektor. Napevno zabudovaný akumulátor má kapacitu 3400 mAh a podporuje rychlé nabíjení, z nuly na 50 % by se měl přístroj dostat s dodávanou nabíječkou za pouhých 25 minut.

