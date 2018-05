ČTK

Trumpův krok je podle agentury Reuters ústupkem Washingtonu vůči Pekingu před jednáním delegací obou zemí o vzájemných obchodních sporech. Ta budou pokračovat příští týden. "V Číně zaniklo příliš mnoho pracovních míst. Ministerstvo obchodu dostalo pokyn to zařídit!" napsal Trump na Twitteru a dodal, že na řešení spolupracuje s čínským prezidentem Si Ťin-pchingem.

Zákaz obchodování se ZTE je důsledkem nedodržení dohody, kterou firma uzavřela s vládou USA poté, co se v loňském roce u soudu přiznala k porušování amerických sankcí. Kupovala americké součástky, instalovala je do svých zařízení a nelegálně je posílala do Íránu. Vymyslela důmyslný systém, aby nelegální aktivity ukryla. Na pokutách už kvůli tomu v USA zaplatila 890 miliónů dolarů (zhruba 19 miliard Kč).

Trumpův pokyn bude mít výrazný dopad nejen na obchodování samotné ZTE, ale i na její americké dodavatele jako jsou výrobci čipů Qualcomm a Intel. Americké společnosti dodávají podle odhadů 25 až 30 procent součástek do smartphonů a zařízení pro budování telekomunikačních sítí, které vyrábí ZTE.

ZTE patří mezi největší výrobce telekomunikačních zařízení na světě. Ve Spojených státech je firma jedním z největších dodavatelů chytrých telefonů, které od ní odebírají američtí mobilní operátoři AT&T, T-Mobile US a Sprint.