Xiaomi Mi 6X si odbylo premiéru v domovské Číně a prakticky okamžitě si vysloužilo pozornost drtivé většiny zahraničních médií. Však také cena základního modelu startující v přepočtu těsně nad hranicí pěti tisíc korun působí sama o sobě velmi atraktivně.

O moc dráž nevychází ani nejvybavenější varianta, která má více operační paměti a větší úložný prostor. Za tu zájemci v Číně zaplatí v přepočtu 6600 Kč.

V Číně se již novinka v obou provedeních začala prodávat, o dostupnosti na zahraničních trzích však výrobce zatím bohužel mlčí. I pokud by se do tuzemských obchodů model Mi 6X, byl by ale patrně o několik tisíc korun dražší, podobně jako je tomu u dalších přístrojů od Xiaomi.

Xiaomi Mi 6X

FOTO: archív výrobce

I přes vyšší cenu – ve srovnání s čínským trhem – by však mohlo jít stále o zajímavou volbu, a to s ohledem na nabízenou výbavu. Pracovní tempo totiž u novinky udává poměrně výkonný procesor Qualcomm Snapdragon 660, který v základní verzi bude spolupracovat s 4 GB operační paměti. Na výběr nicméně bude také verze s 6GB pamětí. Uživatel bude moci také volit mezi 64 a 128GB pamětí.

Mi 6X nabídne protáhlý displej s poměrem stran 18:9, úhlopříčkou 5,99“ a rozlišením Full HD+. Mimochodem dotykový panel působí velmi elegantně, a to i díky zaobleným rohům. Rámečky okolo displeje jsou poměrně tenké, především tedy ty na pravé a levé straně.

Xiaomi Mi 6X

FOTO: archív výrobce

Na zadní straně přístroje se pyšní duální fotoaparát, který nabízí rozlišení 12 a 20 Mpx. Optika nabízí světelnost f/1.75, což přijde vhod především za špatných světelných podmínek. Pro úplnost dodejme, že na čelní straně je také fotoaparát s rozlišením 20 Mpx.

Všechny tři senzory mimochodem pochází z dílny společnosti Sony. Fotoaparáty spolupracují se systémem umělé inteligence, která se stará například o automatickou volbu 12 různých portrétních módů a až dvou stovek různých scén.

Ve výbavě novinky, která pracuje pod operačním systémem Android 8.0 Oreo, samozřejmě nechybí ani čtečka otisků prstů či například infraport. Z těla telefonu bohužel zmizel klasický sluchátkový konektor jack 3.5 mm – k dispozici je pouze rozhraní USB-C.

Xiaomi Mi 6X

FOTO: archív výrobce