V druhém čtvrtletí fiskálního roku se odbyt chytrých telefonů s logem nakousnutého jablka zvýšil na 52,2 miliónu přístrojů. Ve stejném období loňského roku to přitom bylo pouze 50,7 miliónu.

Tržby společnosti Apple se do března přehouply přes pomyslnou hranici 60 miliard dolarů, konkrétně činily 61,1 miliardy dolarů a před rokem 52,9 miliardy. To je více, než analytici očekávali.

Pravděpodobně i díky tomu se podnik rozhodl zvýšit čtvrtletní dividendu o 16 procent na 73 centů na akcii. Apple zároveň bude odkupovat zpět vlastní akcie, na což si vedení společnosti vyčlenilo 100 miliard dolarů.

Tři nové iPhony



Právě iPhony jsou pro Apple klíčové, neboť tvoří největší část příjmů tohoto amerického počítačového gigantu. Aktuálně se prodává hned několik modelů – iPhone 6S a 6S Plus, 7 a 7 Plus, 8 a 8 Plus, nejnovější iPhone X a stařičký iPhone SE.

Letos se nicméně podnik s logem nakousnutého jablka chystá uvést do prodeje hned tři nové iPhony. Ty by si měly premiéru odbýt patrně až na podzim, jak bývá u firmy zvykem. [celá zpráva]

