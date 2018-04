Vznikne nový telekomunikační gigant? Operátoři Sprint a T-Mobile US jednají o fúzi

Americké telekomunikační společnosti Sprint a T-Mobile US obnovily rozhovory o fúzi. S odvoláním na zdroje obeznámené se situací o tom informuje list Financial Times. Spojením firem by vznikl telekomunikační gigant s více než 127 milióny klientů.