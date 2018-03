Tajemný hybrid mezi notebookem a mobilem se jen tak vyrábět nebude

Společnost Razer představila letos v lednu na veletrhu CES v americkém Las Vegas zajímavý koncept zvaný Linda. Ten spojuje to nejlepší ze světa chytrých telefonů a klasických notebooků. K uvedení na trh se však výrobce stále nemá a nic nenasvědčuje tomu, že by se to mělo v nadcházejících týdnech či blízkých měsících změnit.