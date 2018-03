Nejprodávanější mobily světa vyrobila Nokia. Táhly především tlačítkové modely

Nejúspěšnějšími prodejci mobilů na světě jsou v současnosti společnosti Samsung a Apple. Ani jeden ze zmiňovaných podniků však nestačí na to, co dokázala v minulosti finská Nokia. Její tlačítkové modely vévodí statistikám prodejů a nic nenasvědčuje tomu, že by se to v nadcházejících letech změnilo.