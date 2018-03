Bylo to patrné už loni na veletrhu MWC ve španělské Barceloně a letošní ročník to akorát potvrdil. Chytré telefony začínají nabízet velmi podobné parametry jako stolní sestavy či notebooky.

Jeden příklad za všechny: osmijádrový procesor taktovaný na 2,8 GHz, 8 GB operační paměti a 256 GB úložný prostor. Nikoliv, řeč není o novém počítači, i když by se to při prvním pohledu tak mohlo jevit.

ZenFone 5Z

FOTO: archív výrobce

Ve skutečnosti je to výbava nového chytrého telefonu ZenFone 5Z od společnosti Asus, který byl představen právě na MWC 2018. Ten bude alespoň v první polovině letošního roku představovat to nejvýkonnější, co bude na pultech obchodů k dostání.

Pro méně náročné uživatele bude Asus nabízet ještě model ZenFone 5. Pětka bez písmena Z v názvu je o něco pomalejší, pohání ji procesor Qualcomm Snapdragon 636, který je energeticky úspornější. Dále se počítá se 4 GB operační paměti a 64GB úložným prostorem. Právě tato výbava se ale blíží parametrům chytrých telefonů více.

Zetko má totiž součástky, za které by se nemusel stydět ani nějaký multimediální notebook. Ten by měl pochopitelně ještě výkonnější procesor, ale kapacita operační paměti a úložného prostoru by byla totožná.

Mobil může nahradit stolní PC

O tom, jak se stále více smazávají rozdíly mezi smartphony a klasickými počítači, svědčí také vlajkové lodi společnosti Samsung – modely Galaxy S9 a S9+. Ty se totiž budou prodávat se speciální dokovací stanici DeX Pad, díky které bude telefon schopný pracovat jako stolní počítač.

Video

Samsung Galaxy S9

Zdroj: Václav Toman, Novinky.cz

Funguje to podobně jako u konkurenčních modelů Lumia od společnosti Microsoft, které se prodávaly už v roce 2015. Na rozdíl od Microsoftu, který využíval mobilní verzi Windows, v případě nových vlajkových lodí vsadil výrobce na Android.

Do speciálního stojánku se zasune telefon, který bude fungovat jako touchpad u notebooků. Připojit pak bude stačit už jen monitor a klávesnici, načež se všechen obsah telefonu zobrazí na velké obrazovce připojeného displeje.

Sluší se připomenout, že technologii DeX podporovaly už loňské osmičky. U nich bylo ale nutné používat navíc ještě myš, protože ve speciálním stojánku nedokázal telefon fungovat jako touchpad.

Chytré telefony Galaxy S9 a S9+ jsou vodotěsné, chlubí se certifikací IP68. Prodávat by se měly začít v polovině března, a to i na tuzemském trhu.

Galaxy S9 a S9+

FOTO: Manu Fernandez, ČTK/AP