Sloučený podnik by byl třetí největší za společnostmi Verizon a AT&T. Odvolané rozhovory ukončily zatím poslední pokus oba podniky zkombinovat. Firmy se o to pokoušely už dřív, fúzi těsně před dokončením odvolaly už v roce 2014. Jako důvod tehdy uvedly obavy z reakce regulačních úřadů. Těm se nelíbilo, že spojení firem by znamenalo přílišnou koncentraci v sektoru a zhoršení kvality služeb pro spotřebitele.

"Bez fúze jsou na tom spotřebitelé lépe, protože Sprint a T-Mobile teď budou dál tvrdě soutěžit o zákazníky, kteří si velmi hlídají rozpočet," poznamenal profesor Michiganské univerzity Erik Gordon.

Mateřskou společností Sprintu je japonská SoftBank Group, majitelem T-Mobile US pak německý operátor Deutsche Telekom.

Neobvyklý krok

Oznámit ukončení rozhovorů ve společné zprávě je poměrně neobvyklý krok. Může to znamenat, že firmy jsou si dobře vědomy hlavních přínosů, které by sloučení mělo. Nechávají si tak otevřené dveře, pokud by se chtěly v budoucnu k jednání vrátit, poznamenala agentura Reuters.

"Celou dobu jasně dáváme najevo, že dohoda s kýmkoliv bude muset vyústit v prvotřídní dlouhodobou hodnotu pro akcionáře T-Mobile v porovnání s našimi výbornými výsledky jako samostatné firmy," upozornil šéf T-Mobile US John Legere. Deutsche Telekom z Německa vzkázal, že jeho americká část T-Mobile US bude v USA dál prosazovat růstovou strategii. Deutsche Telekom drží v T-Mobile US 64 procent akcií.

Nedohoda mimo jiné znamená, že šéf společnosti SoftBank Masajoši Son bude muset pro Sprint najít jiné možnosti. Son je známý jako člověk, který má cit pro dobré obchody, investiční společnost Vision Fund ze skupiny SoftBank nashromáždila téměř 100 miliard dolarů (2,2 biliónu Kč). Sprint se snaží zefektivnit hospodaření a mimo jiné snižuje náklady. Analytici se ale obávají, že vzhledem k obrovskému dluhu, který dosahuje 38 miliard USD (840 miliard Kč), má podnik jen málo finančních možností.