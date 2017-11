IPhone X je aktuálně nejdražším chytrým telefonem v nabídce Applu. A dokonce to platí i při pohledu do celé desetileté historie smartphonů s logem nakousnutého jablka.

Apple iPhone X

FOTO: archív výrobce

Základní model nabídne 64GB paměť a bude se v tuzemských obchodech podle oficiálních informací Applu nabízet za 29 990 Kč. Provedení s 256GB pamětí však bude citelně dražší. Případní zájemci za něj zaplatí 34 490 Kč.

Ani vysoká cenovka nicméně podle všeho zákazníky od koupě neodradila. Apple totiž již dříve prohlásil, že zájem o nové iksko je rekordní. Přestože prodej oficiálně odstartoval až tento pátek, předobjednat si přístroj lidé mohli už na konci minulého týdne.

Futuristický vzhled



Novinka působí opravdu futuristicky, vzhledem se výrazně liší od loňských sedmiček. Okolo displeje má jen velmi tenké rámečky, takže displej o velikosti 5,8 palce zakrývá prakticky celou čelní stranu. Jde mimochodem o OLED panel, který by měl vynikat především špičkovým barevným podáním. Stejnou technologii používají ty nejlepší televizory na trhu.

Apple iPhone X

FOTO: archív výrobce

Apple iPhone X

FOTO: archív výrobce

Kvůli designu zmizelo ikonické domovské tlačítko z čelní strany, které se vždy nacházelo pod displejem. To přitom bylo už od první generace nedílnou součástí chytrých telefonů s logem nakousnutého jablka.

Apple nicméně tvrdí, že tlačítko s integrovanou čtečkou otisků prstů už není potřeba. Přístroj si totiž odemknete pomocí přední kamery. Ta využívá technologii TrueDepth Camera System a dokáže rozeznat přesné rysy obličeje, díky kterým přístroj následně odemkne. Podle Applu je toto řešení bezpečnější než čtečka otisků prstů.

Apple iPhone X

FOTO: archív výrobce

Ani konkurence nicméně nezůstává pozadu, jak je patrné z dalšího přehledu:

Asus ZenFone 4: sázka na prémiový fotoaparát

Čtyřka je novou vlajkovou lodí společnosti Asus, vzhledem se ale velmi podobá loňskému modelu. Telefon má rozměry 155,4 × 75,2 × 7,7 mm a váží 165 gramů, takže kapsu vám určitě neutrhne. Většinu jeho přední strany zabírá rozměrný 5,5" AMOLED displej s full HD rozlišením, který se díky použité technologii může pochlubit nejen širokými pozorovacími úhly a věrnými barvami.

ZenFone 4

FOTO: archív výrobce

Uvnitř pak tepe buď osmijádrový procesor Qualcomm Snapdragon 630, který doplňují 4 GB RAM, nebo v případě druhé varianty Qualcomm Snapdragon 660, který má k dispozici 6 GB RAM. Interní paměť má v obou případech kapacitu 64 GB, a pokud by vám to náhodou nestačilo, můžete si ji zvětšit pomocí paměťové karty.

Tím hlavním lákadlem, kterým chce ZenFone 4 přitáhnout zákazníka, jsou však jeho fotografické schopnosti. Zadní fotoaparát je duální. Hlavní fotoaparát se může pochlubit rozlišením 12 Mpx a širokou clonou f1,8, což v kombinaci s optickou stabilizací obrazu poskytuje ostré snímky i při delších časech a horších světelných podmínkách.

U sekundárního fotoaparátu sice rozlišení kleslo na 8 Mpx, zato se může pochlubit širokoúhlým objektivem se 120° (12mm) zorným polem, díky čemuž dokáže zachytit mnohem širší scénu.

Klady: poměr cena/výkon

poměr cena/výkon Zápory: zatím se neprodává

zatím se neprodává Cena: 16 000 Kč

Samsung Galaxy Note8: vysoký výkon především

Po výkonnostní stránce patří Note8 k tomu nejlepšímu, co je na pultech obchodů k dostání. To je zásluha především osmijádrového procesoru, u kterého budou čtyři jádra taktována na 2,3 GHz a další čtyři na 1,7 GHz.

Video

Samsung Galaxy Note8

Zdroj: archív výrobce

Důležité je nicméně to, že tento čip byl vyráběn pokročilou 10nm technologií, takže by měl být citelně výkonnější než podobně taktované procesory starší výroby. Do vínku dále tento stroj dostal 6 GB operační paměti, úložný prostor se pak chlubí kapacitou 64 GB a nechybí ani čtečka paměťových karet.

Zakřivený 6,3palcový displej nabízí rozlišení 2960 × 1440 obrazových bodů. Dotyková plocha tak plynule přechází z přední části na obě bočnice. Displej na stranách je stejně jako u modelu Galaxy S8 využit pro zobrazení času, notifikaci, ale také pro ovládání některých aplikací a funkcí.

Vylepšení se dočkala i zadní strana telefonu, konkrétně použitý fotoaparát. Jihokorejský elektronický gigant totiž vůbec poprvé vsadil na duální optiku. Ta se skládá ze dvou částí, teleobjektivu s dvojnásobným optickým zoomem a rozlišením 12 Mpx a ze širokoúhlého objektivu. Ten je vybaven 12Mpx snímačem s Dual Pixel technologií a se světelností f/1.7.

Klady: vysoká odolnost, kvalita displeje

vysoká odolnost, kvalita displeje Zápory: vysoká cena, čtečka otisků prstů je umístěna na zadní straně

vysoká cena, čtečka otisků prstů je umístěna na zadní straně Cena: 27 000 Kč

LG V30: klame svým tělem

LG V30 doslova klame svým tělem. Má totiž relativně velký displej (šest palců), ale je přitom v praxi kompaktnější než starší model LG G6. Jen v rychlosti připomeňme, že ten měl úhlopříčku 5,7 palce.

Právě AMOLED displej je jedním z největších lákadel novinky. Je totiž velmi širokoúhlý, zakrývá prakticky celou čelní stranu. Rámečky jsou tedy velmi tenké a rohy dotykového panelu zaoblené. Pro úplnost dodejme, že rozlišení je 2880 × 1440 obrazových bodů.

LG V30

FOTO: archív výrobce

Řada V se v minulosti chlubila integrací druhého displeje, na kterém se zobrazovaly všechny důležité informace.

Druhý panel bychom však hledali na zařízení marně. Místo něj výrobce vsadil na softwarové řešení – plovoucí panel, který se zobrazuje na hlavním displeji nad aplikacemi a uživatel jej může libovolně přesouvat podle libosti.

Velkým lákadlem novinky je také vysoký výkon. V útrobách LG V30 tepe Qualcomm Snapdragon 835, tedy aktuálně vůbec nejvýkonnější mobilní čipset, jaký může být v mobilním telefonu umístěn. Všech osm jader je u něj taktováno na 3 GHz. Přístroj má dále k dispozici 4 GB operační paměti a 64GB úložný prostor, nezapomnělo se ani na slot na paměťové karty. Vše pracuje pod operačním systémem Android.

Klady: špičkový výkon

špičkový výkon Zápory: ještě se neprodává

ještě se neprodává Cena: zatím nestanovena

Honor 8 Pro: míří na vrchol

Honor hrál na mobilním trhu tak trochu druhé housle, ty nejlepší a nejvýkonnější přístroje totiž byly nabízeny v rámci sesterské značky Huawei. Z pozadí však chce čínský výrobce letos vystoupit díky novému modelu 8 Pro. Honor 8 Pro je vybaven 5,7palcovým displejem s rozlišením 2560 × 1440 obrazových bodů.

Honor 8 Pro

FOTO: archív výrobce

Srdcem telefonu je procesor Huawei Kirin 960, který se svým výkonem může měřit s těmi nejvýkonnějšími konkurenty na trhu. Čtyři jádra u něj pracují na frekvenci 2,4 GHz a další čtyři na 1,8 GHz.

Smartphone dostal dále do vínku 6 GB operační paměti a 64GB úložný prostor. Nechybí ani slot na paměťové karty, který je možné zároveň využít pro vložení druhé SIM karty. V takovém případě však již do přístroje nebude možné vložit zmiňovanou paměťovou kartu.

Novinka je vyzbrojena duálním fotoaparátem na zadní straně. Jeden snímač se stará o zachycení barev, druhý pak o získání co nejvěrnějších detailů snímaného obrazu. Toho výrobce docílil tak, že použil monochromatický snímač. Když oba fotoaparáty spolupracují, dosahují o poznání lepších výsledků, než je tomu u obyčejných modelů.