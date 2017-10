Podle původních plánů si měly skládací smartphony odbýt premiéru už letos v lednu na veletrhu CES v americkém Las Vegas. To se ale nakonec nestalo.

Ještě před akcí totiž zahraniční servery informovaly o tom, že si jihokorejský výrobce dá s uvedením novinky na čas kvůli problémům s vybuchujícími smartphony Galaxy Note 7. Podnik pravděpodobně nechtěl, aby zmiňovaná kauza měla negativní dopad na klíčový chytrý telefon, který má potenciál změnit celý mobilní segment.

Práce na novém smartphonu ale neustaly a podle serveru Hot Hardware tak Samsungu nic nebrání v tom, aby novinku ukázal. Stát by se tak mělo právě na veletrhu CES, který se příští rok v lednu bude již tradičně konat v americkém Las Vegas. Na této akci totiž jihokorejský elektronický gigant pravidelně odhaluje zajímavé novinky pro nadcházející sezónu.

Zástupci společnosti Samsung to však zatím oficiálně nepotvrdili.

Nahradí i tablet?



Skládací smartphony mají skutečně potenciál změnit celý mobilní segment. Návrh toho, jak by takové zařízení mohlo vypadat, totiž zástupci jihokorejského elektronického gigantu prezentovali už dříve. Jak je vidět na videu v úvodu článku, jde o křížence mezi tabletem a chytrým telefonem.

Když tablet nepoužíváte, jednoduše jej složíte, aby se mohl snáze přenášet. Zároveň jej můžete díky druhému displeji používat také jako chytrý telefon.

Sluší se připomenout, že Samsung koketuje se zakřivenými displeji již delší dobu – mají jej právě zmiňované modely Galaxy S8 a S8+. Konstrukci, kterou by bylo možné ohýbat, ale jihokorejský elektronický gigant zatím neukázal. Změnit by se to ale mělo už v průběhu nadcházejících dvou let.

Video

Samsung Galaxy S8 a S8+

Zdroj: archív výrobce