Podle poslední analýzy analytické společnosti IDC podnik v prvním pololetí letošního roku prodal 1,5 miliónu chytrých telefonů. To představuje v celosvětovém měřítku prodejů podíl nižší než půl procenta, ale na to, že o značce Nokia nebylo několik posledních let prakticky slyšet, jde jednoznačně o úspěch.

Dokazuje to i žebříček nejúspěšnějších světových prodejců smartphonů v Evropě. Na něm se finský podnik umístil na 11. příčce. Například ve Finsku, kde značka Nokia původně vznikla, je popularita ale ještě vyšší – Nokii zde patří dokonce páté místo.

Nokia 6

Aktuálně jsou v tuzemských obchodech k dostání tři smartphony tohoto výrobce – modely Nokia 3, 5 a 6. Šestka disponuje 5,5palcovým displejem s Full HD rozlišením a unibody konstrukcí, která je vyrobena z monolitu slitiny hliníku a hořčíku. Telefon je navíc vybaven duálními reproduktory s chytrým audio zesilovačem a certifikovanou podporou Dolby Atmos.

Vrcholné provedení pracuje pod operačním systémem Android, stejně jako i zbylé dvě novinky – Nokie 5 a 3. Ty vycházejí designově z šestky, budou však menší. Pětka nabídne 5,2palcový displej a trojka pak pětipalcový.

Základní trojka se nabízí za baťovskou cenu 3349 Kč. Nokia 5 pak vyjde na 4590 korun. A konečně vrchol nabídky s pořadovým číslem šest vyjde v tuzemských obchodech na 6490 Kč.

Nokia 5

Nokia 3

Reinkarnovaná Nokia 3310

Kromě trojky je v obchodech k dostání reinkarnovaný model 3310. Ten nicméně neláká na žádný operační systém ani dotykový displej. Jde o obyčejný mobil klasické konstrukce s tlačítky.

Ceny Nokie 3310 startují v tuzemských obchodech podle Zboží.cz na částce 1589 Kč. Více se o modelu 3310 dozvíte v našem dřívějším článku. [celá zpráva]

Nokia 3310

