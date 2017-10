Apple zatím netuší, proč se nafukují baterie v nových iPhonech

Hned několik případů vadných baterií bylo v posledních dvou týdnech hlášeno u nových iPhonů 8 a 8 Plus. Co nafukování akumulátorů způsobuje, však zatím není jasné. Vyšetřování společnosti Apple se přitom táhne už déle než dva týdny. Upozornil na to server Softpedia.