Evropská regulace roamingu se týká nejen 28 členských zemí, ale i Norska, Lichtenštejnska a Islandu. Z většiny dalších států bude ovšem pro Čechy volání nadále drahé. Za minutu hovoru do ČR se bude účtovat 42 až 61 korun a za hovor příchozí 24 až 54 Kč/min.

„Pozor by si rozhodně měli dát také lidé, kteří cestují do Monaka, San Marina, Vatikánu či na Madeiru. Tam se operátoři navzájem liší v otázce, jestli dané území pod evropský roaming zahrnou, či ne,“ upozorňuje mluvčí Českého telekomunikačního úřadu (ČTÚ) Martin Drtina.

O2 čeká do poslední chvíle



Na směrnici EU musí samozřejmě reagovat i všichni tuzemští operátoři. T-Mobile a Vodafone už roaming bez příplatků zavedly od čtvrtka je bude následovat i O2.

„Respektujeme platnou legislativu EU. Roaming bez příplatků se proto týká i předplacených karet, datových balíčků či dat dokoupených v průběhu zúčtovacího období,“ ujistila mluvčí T-Mobilu Martina Kemrová.

Twist zákazníci tedy budou moci v EU rovněž využívat své mobilní služby za stejných podmínek jako v tuzemsku. V roamingu však půjde uplatňovat jen volné jednotky do všech sítí. „Volné jednotky do domácí sítě se tedy neuplatní,“ vysvětluje Kemrová.

Operátor O2 nastaví od zítřka všem svým zákazníkům automaticky tarif Svět Basic se službami v cizině za stejné ceny, jaké platí v ČR. Současně začne za 499 korun nabízet nový jednorázový datový balíček Top Svět se 150 MB mobilních dat. Využít jej ovšem bude možné jen ve dvaceti zemích mimo území EU.

Také u Vodafonu bude přepnutí dosavadních tarifů Roaming na den a World Roaming automatické. „S oběma budou naši zákazníci na cestách v EU využívat služby jako doma,“ ujišťuje viceprezident Vodafonu Petr Dvořák.

Raději si nastavení u operátora ověřit

Pokud mají klienti mobilních operátorů z minulosti nějaký roamingový tarif zvýhodňující je pro volání v zahraničí, neměli by spoléhat na automatické nastavení bezplatného evropského roamingu a raději by si to u svého operátora měli ověřit.

„Operátoři nabízejí různé roamingové tarify, ale bezpříplatkový je vlastně jenom ten jeden, evropsky regulovaný. Pro lidi to může být trochu matoucí, protože někteří ani nevědí, že mají nastaven nějaký alternativní roamingový balíček. Pak by se mohli divit, až v létě vycestují a operátor jim bude účtovat nějaké poplatky navíc,“ říká šéfredaktor serveru Mobilmania.cz Filip Kůžel.

Operátorům směrnice EU neukládá, že roaming musí poskytovat. Toho využil Vodafone, který zrušil možnost roamingu u svých čistě datových tarifů. T-Mobile dává firemním zákazníkům na výběr, zda si místo zrušení roamingových poplatků raději neponechají své smluvně dojednané vysoké slevy měsíčních poplatků.

Pokud by operátor roaming bez poplatků k danému datu nezavedl, bude mu hrozit pokuta až 10 miliónů. Ze zrušení roamingových poplatků však může existovat výjimka. Týká se virtuálních operátorů, kteří mají možnost požádat regulátora trhu, aby si u příchozího roamingu mohli poplatky nadále účtovat. „ČTÚ eviduje už tři takové žádosti. Vyhovět jim ale půjde jen v případě, kdy by virtuální operátor prokázal, že roaming je pro něj prodělečný,“ informoval Drtina.

Mluvčí ČTÚ také připomněl, že opatření EU se vztahuje pouze na roaming, tedy na volání z ciziny. Pokud ale s českou SIM kartou zůstane člověk v tuzemsku a vytočí jakékoliv číslo v zahraničí, jde o volání do ciziny, jehož cena bude vyšší.

Karta z ciziny se nemusí vyplatit



Tarify operátorů v ČR jsou dražší než ve většině ostatních evropských zemí. Zdánlivě tedy nic nebrání tomu, aby si Čech koupil podstatně lacinější SIM kartu u operátora v cizině. Pokud ji ale v daném období bude většinu času používat v tuzemsku, může to podle směrnice EU operátor vyhodnotit jako její zneužívání a může mu naúčtovat příplatek. Za každou minutu volání by tento hříšník zaplatil k tarifu 19 eurocentů, za esemesku šest eurocentů a za jeden megabyte přenesených dat 20 eurocentů navíc.

Roamingové poplatky rok od roku klesaly a nyní v EU prakticky zmizí. Operátoři si však za roamingové služby budou navzájem nadále hradit určité částky. Tento velkoobchodní strop bude od 15. června 0,032 eura za minutu volání a 0,01 eura za SMS. Ve stejný den začne také platit hranice 7,7 eura za gigabite dat, která se pak do ledna 2022 postupně sníží až na 2,5 eura.