Veletrh MWC letos startuje v pondělí 27. února a bude probíhat prakticky celý týden, tedy i zkraje března. Letos jsou nicméně všechny velké tiskové konference naplánované a Samsung tentokrát žádný slot neobsadil.

I když zástupci společnosti zatím o přesném termínu uvedení nic neprozradili, nepřímo se tím potvrzují dřívější spekulace o tom, že bude premiéra odložena na duben.

Lepší displej, vyšší výkon

Právě tehdy bychom se měli dočkat příchodu nástupců aktuálních vlajkových lodí Galaxy S7 a S7 edge. Přestože se Samsung snaží držet všechny detaily pod pokličkou, už nyní na světlo světa prosakují některé detaily o chystaných přístrojích.

Aktuálně nabízený Samsung Galaxy S7 edge

FOTO: archív výrobc

Podle serveru Tech Tastic se hlavní vylepšení Galaxy S8 bude týkat použitého displeje. U něj by mělo totiž vzrůst rozlišení až na dvojnásobek, dotykový panel by měl tedy podobně jako moderní televizory nabídnout standard 4K. Tak jemné rozlišení je důležité především kvůli éře virtuální reality.

Vylepšený displej by měl být stejně jako dříve nabízen ve dvou různých provedeních – s rovnou obrazovkou a také se zakřivenými bočnicemi. Displej tedy u druhé zmiňované varianty bude plynule přecházet z přední části na strany telefonu.

Aby zvládl smartphone se 4K standardem pracovat, bude potřebovat samozřejmě citelně vyšší dávku výkonu. O to by se měl postarat nový procesor od společnosti Qualcomm, konkrétně by mělo jít o Snapdragon 830. [celá zpráva]

Co umí aktuálně nabízené sedmičky?

Výbava by se jinak u nové osmičky měla velmi podobat aktuálně nabízeným sedmičkám. Menší Galaxy S7 je vybaven 5,1palcovou obrazovkou s rozlišením 2560 × 1440 obrazových bodů. Větší S7 edge má pak 5,5palcový displej s totožným rozlišením. Na rozdíl od obyčejné essedmičky je dotykový panel zakřivený.

Porovnání velikosti obou sedmiček, v pozadí je větší verze Galaxy S7 edge.

FOTO: archív výrobce

Obě sedmičky lákají na certifikaci IP68, zvýšenou odolnost proti vodě a prachu. Výrobci se ji podařilo do těla zařízení dostat, aniž by nějak narušil jejich líbivý vzhled. Smartphone díky tomu může být ponořen do hloubky 1,5 metru po dobu 30 minut.

V útrobách vlajkových lodí od Samsungu tepe buď osmijádrový procesor Exynos 8 Octa 8890, jehož čtyři jádra jsou taktována na 2,3 GHz a další čtyři na 1,6 GHz, nebo čtyřjádrový Snapdragon 820 (4 x 2,2 GHz). Procesor je doplněn o 4 GB operační paměti. Úložný prostor je možné rozšířit díky čtečce paměťových karet.

U fotoaparátů jihokorejský výrobce vůbec poprvé použil technologii tzv. duálních pixelů. Hlavní fotoaparát na zadní straně má rozlišení 12 megapixelů a je napojen na objektiv se špičkovou světelností F1,7. Objektiv na přední straně má stejnou světelnost a rozlišení pět megapixelů.