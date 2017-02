Co umí nejnovější iPhony?

Apple láká od konce loňského roku především na nové jablečné smartphony s pořadovým číslem sedm.

Model iPhone 7 je vybaven stejně jako předchůdce 4,7palcovým displejem, verze 7 Plus má pak 5,5palcovou dotykovou plochu. Na první pohled se novinky příliš neliší od předchůdců, uvnitř se však změn událo mnoho.

Velký důraz byl kladen na kvalitu fotoaparátů, a to především u větší verze 7 Plus. Ta se na zadní straně pyšní hned dvěma objektivy, i se senzorem vepředu má tak plusko dohromady tři fotoaparáty. Díky tomu by mělo pořizovat daleko kvalitnější momentky.

Nové iPhony přišly o sluchátkový konektor, což může být považováno za nedostatek. Apple alespoň vylepšil zabudované reproduktory, nově jsou stereofonní. Jeden bude nad displejem, druhý pak pod ním. V režimu na šířku si tak uživatelé skutečně vychutnají stereofonní zvuk.

Konstrukce je nově vodotěsná a ukrývá nový procesor Apple A10, který je dvakrát výkonnější než předchůdce. Novinky by tak měly být připraveny na ty nejnáročnější hry ve vysokém rozlišení. I přesto se podařilo zvýšit proti předchozí generaci výdrž baterie.