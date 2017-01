O tom, že za problémy chytrých telefonů mohou baterie, se spekulovalo již dříve. Zástupci jihokorejského elektronického gigantu to však oficiálně potvrdili až nyní.

Společnost Samsung zároveň popřela, že by problémy souvisely s čímkoliv jiným než s bateriemi.

Samsung Galaxy Note 7 se začal prodávat na konci srpna, prakticky okamžitě byl však z pultů obchodů stažen, protože se u něj začaly projevovat vady napevno zabudovaného akumulátoru. Baterie se přehřívaly a v několika desítkách případů začaly hořet. Někteří uživatelé dokonce hovoří přímo o explozích.

U některých chytrých telefonů Samsung Galaxy Note 7 se vznítily i vyměněné baterie, které měly být bezpečné.

Samsung přesto nechtěl sedmičku pohřbít. Zkraje října se tak na pulty obchodů tyto modely opět dostaly. Tentokrát však s novými bateriemi, které již neměly obsahovat žádné defekty.

Bohužel se však ukázalo, že to není pravda. Přístroje se opět přehřívaly, v některých případech začaly i hořet. Sen o vážném konkurentovi pro iPhone 7 a 7 Plus se rozplynul. Zástupci jihokorejského elektronického gigantu byli nuceni prodej i výrobu ukončit a vyzvali uživatele, aby vadné modely vrátili. [celá zpráva]

Galaxy Note 7

Celá řada lidí má však nebezpečné přístroje stále u sebe a výrobci je nevrátili. Jen na jihokorejském trhu, který je pro Samsung domovský, je totiž podle informací z prosince v oběhu na 140 tisíc Notů 7.

Několik desítek tisíc majitelů si nebezpečné přístroje navíc stále ještě nechává u sebe v zahraničí. O tom svědčí i fakt, že Samsung neustále vymýšlí nové způsoby, jak na různých světových trzích donutit lidi smartphony vrátit – buď je odstřihují od sítě operátoři, nebo jsou vadné modely prostřednictvím aktualizace rovnou proměněny v nefunkční cihly.

Jednoduchými počty tak lze dojít k výsledku, že různě po světě jsou v oběhu stále ještě statisíce chytrých telefonů od jihokorejského elektronického gigantu, které mají vadnou baterii.

Chytré telefony Galaxy Note 7, které zatím lidé nevrátili, představují pro Samsung velké riziko. Přinejmenším kvůli případným soudním tahanicím, pokud přístroj začne skutečně hořet. Kvůli vadnému akumulátoru totiž již došlo k několika požárům. Baterie ze sedmičky měla pravděpodobně na svědomí například shoření vozu Jeep Grand Cherokee v USA.

Tuzemští uživatelé mohou přístroj vrátit, detaily se dozvědí na bezplatné telefonní lince 800 726 786. Samsung jim nabídne místo vadného Notu 7 vrácení peněz nebo aktuální vlajkovou loď, tedy buď Galaxy S7, nebo Galaxy S7 Edge.

