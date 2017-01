Většina renomovaných výrobců se snaží zákazníky zaujmout především prémiovými smartphony, které nabízejí ty nejnovější technologie a nejlepší vychytávky. Sluší se připomenout, že stejně to tak v minulosti dělala i Nokia.

Praxe je však taková, že si tyto špičkové přístroje koupí jen naprosté minimum zákazníků. Drtivá většina si zvolí spíše cenově dostupnější modely. A právě na tento segment trhu se chce zaměřit finský podnik – přinejmenším ve svých začátcích.

Tuctová výbava



Novinka zvaná Nokia 6 tak nabídne vcelku tuctovou výbavu. Bude mít 5,5palcový displej s rozlišením Full HD a procesor Snapdragon 430. Ten rozhodně nepatří k etalonům mobilního trhu, zároveň ale nabízí dostatek výkonu pro svižný chod samotného operačního systému Android a i většiny aktuálně nabízených aplikací.

Nokia 6

FOTO: archív výrobce

Do vínku dostal přístroj dále 4 GB operační paměti a 64GB úložný prostor, který je možné dále rozšiřovat prostřednictvím paměťových karet typu microSD. V základní výbavě nechybí dokonce ani praktická čtečka otisků prstů, která se bude ukrývat v domovském tlačítku.

Tím jistě nejzajímavějším je však pořizovací cena. Pro čínský trh byla stanovena v případě modelu Nokia 6 na 1700 juanů, tedy v přepočtu bezmála 6300 Kč. Poměr cena/výkon je tak nastaven velmi rozumně.

Pokud by se za zmiňovanou částku šestka objevila i v tuzemských obchodech, šlo by pravděpodobně o bestseller. A to i bez zvučného jména. Zda bude novinka dostupná i mimo Čínu však zatím není jasné.

Zástupci společnosti HDM, kteří smartphone s pořadovým číslem šest v názvu vyrábějí, se navíc nechali slyšet, že chystají celou paletu dalších chytrých telefonů. Přinejmenším některé z nich by mohly být určeny i pro tuzemský trh. Fanoušci dříve věhlasné značky Nokia se tak evidentně mají na co těšit.

Mobilní vrchol a pád

Nokia byla od 90. let největším výrobcem mobilních telefonů na světě, z první příčky ji ale před lety sesadil jihokorejský konkurent Samsung Electronics. Finský výrobce zaspal hlavně na poli smartphonů, což byl právě jeden z důvodů, proč se rozhodl odprodat mobilní divizi Microsoftu.

Loni nicméně zástupci tohoto finského podniku potvrdili, že mají v úmyslu se na mobilní trh vrátit. Nokia už však vyrábět smartphony nebude, produkovat je bude pouze s využitím partnerů. [celá zpráva]