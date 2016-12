Nové modely jihokorejského elektronického gigantu by si měly odbýt premiéru až na samostatné akci, která se bude konat v dubnu v americkém New Yorku. Zda Samsung nějakou zajímavou novinku ukáže také na veletrhu MWC, jenž se bude konat na přelomu února a března ve španělské Barceloně, zatím není jasné.

Server Naver připomněl, že si podnik dává s uvedením novinek na čas pravděpodobně kvůli tomu, že chce důkladně prozkoumat všechny případné neduhy. A to hlavně kvůli tomu, aby se neopakovaly problémy, jakými trpěl špičkový smartphone Galaxy Note 7. Ten se přehříval, a v některých případech dokonce začal hořet, kvůli čemuž jej nakonec jihokorejský elektronický gigant stáhl z prodeje.

Špičková výbava



Co všechno budou nové osmičky umět, zatím není jasné. Na pulty obchodů by však měly po vzoru svých předchůdců opět přijít ve dvou provedeních. Lze navíc očekávat špičkovou hardwarovou výbavu, neboť aktuálně nabízené sedmičky nastavily laťku skutečně vysoko.

Zleva: Samsung Galaxy S7 edge a Galaxy S7

FOTO: Albert Gea, Reuters

Menší Galaxy S7 je vybaven 5,1palcovou obrazovkou s rozlišením 2560 x 1440 obrazových bodů. Větší S7 edge má pak 5,5palcový displej s totožným rozlišením. Na rozdíl od obyčejné es sedmičky je dotykový panel zakřivený – plynule přechází z přední části na bočnice. Displej na bočnicích má být stejně jako u předchůdce využit pro zobrazení času, notifikaci, ale také pro ovládání některých aplikací a funkcí.

Obě sedmičky lákají na certifikaci IP68, zvýšenou odolnost proti vodě a prachu. Výrobci se ji podařilo do těla zařízení dostat, aniž by nějak narušil líbivý vzhled. Smartphone díky tomu může být ponořen do hloubky 1,5 metru po dobu 30 minut.

V útrobách nových chytrých telefonů od Samsungu tepe osmijádrový procesor, jehož čtyři jádra jsou taktována na 2,3 GHz a další čtyři na 1,6 GHz. Ten je doplněn o 4 GB operační paměti. Úložný prostor je možné rozšířit díky čtečce paměťových karet.

Vylepšení se dočkaly i fotoaparáty, jihokorejský výrobce vůbec poprvé použil technologii tzv. duálních pixelů. Díky tomu by měl být zachycovaný obraz daleko jasnější a ostřejší. Hlavní fotoaparát na zadní straně má rozlišení 12 megapixelů a je napojen na objektiv se špičkovou světelností F1,7. Objektiv na přední straně má stejnou světelnost a rozlišení pět megapixelů.

Porovnání velikosti obou přístrojů, v pozadí je větší verze Galaxy S7 edge.

FOTO: archív výrobce