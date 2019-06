ČTK

Trhu letos budou nadále dominovat telefony s operačním systémem Android, jejichž dodávky by měly stoupnout o téměř sedm procent na zhruba 1,25 miliardy přístrojů. Dodávky telefonů se systémem iOS firmy Apple by naopak měly klesnout o 12 procent na necelých 204 miliónů přístrojů.

IDC ve své zprávě rovněž poukázala na pokračující růst zájmu o chytré telefony s velkou obrazovkou. Podíl takzvaných phabletů, tedy přístrojů s úhlopříčkou minimálně 5,5 palce (14 centimetrů), na celkovém prodeji chytrých telefonů se podle ní do roku 2020 zvýší na jednu třetinu z nynější jedné čtvrtiny.

„S rostoucí popularitou phabletů předpokládáme, že spousta prodejců bude dál rozšiřovat sortiment zařízení s velkou obrazovkou v dostupnější cenové relaci, než nabízejí lídři trhu Samsung a Apple," uvedl Anthony Scarsella z IDC.

Průměrná prodejní cena phabletů podle něj do roku 2020 klesne o 27 procent na 304 dolarů (7360 Kč) z loňských 419 dolarů. U menších smartphonů by se měla cena ve stejném období snížit pouze o 12 procent, a to na 264 dolarů (6400 Kč) z 232 dolarů.