S novými notebooky se roztrhl pytel

Velké popularitě se těší také počítačové hybridy, které se snaží spojit to nejlepší ze světa notebooků i tabletů, v tom je jejich největší síla. Zároveň odbourávají celou řadu jejich nedostatků.

Kromě konvertibilní konstrukce je patrné, že se jednotliví výrobci předhánějí také v tom, kdo nabídne notebook s tenčí a lehčí konstrukcí. A to pochopitelně při zachování co nejlepšího výkonu, stranou přitom nezůstává ani otázka výdrže baterie.

Titul nejvýkonnější notebook na planetě si vysloužil model ProArt StudioBook One, který je zástupcem nové řady společnosti Asus cílící na kreativce. Jde především o laptopy, jejichž výkon se má rovnat klasickým stolním počítačům. V praxi bude tedy jedno, zda pracujete na notebooku, nebo stolním PC. V minulosti přitom měly vždycky stolní počítače navrch.

Notebook Asus ProArt StudioBook One

Tak vysokým výkonem se novinka může pochlubit především díky kombinaci procesoru Intel Core i9 a grafické karty Quadro RTX 6000. Model ProArt StudioBook One je totiž prvním laptopem na světě, který je vyzbrojen touto grafikou. Jedním dechem se nicméně sluší dodat, že prvenství si tento stroj patrně neuchová příliš dlouho, neboť v nadcházejících týdnech se patrně objeví i další notebooky s podobnou konfigurací od jiných výrobců.

Novinka nabízí 15,6palcový displej s rozlišením 4K, který se chlubí 120Hz obnovovací frekvencí. Právě obrazovku by tomuto stroji mohl závidět kdejaký herní notebook, ProArt StudioBook One je nicméně primárně stavěn na práci.

Novinka zvaná Blade Stealth 13 vypadá na první pohled jako obyčejný 13palcový laptop. To koneckonců dokládají také proporce tohoto notebooku, rozměry jsou 210 x 304,6 x 15,3 mm a hmotnost činí 1,32 kg.

Podle parametrů uvedených výše by se dal daný kousek snadno zaměnit s nějakým kancelářským ultrtabookem, ve skutečnosti se však jedná o nefalšovanou herní mašinu. V útrobách kompaktního těla se totiž ukrývá výkonný procesor Intel Core i7-1065G7 U, jde o čtyřjádrový čip, který se dovede přetaktovat až na 3,9 GHz.

Blade Stealth 13 se chlubí hned dvěma grafickými kartami. Vedle integrovaného čipu Intel Iris Plus, který by měl poskytovat podobný výkon jako Nvidia GeForce MX150, je k dispozici také dedikovaná grafická karta GeForce GTX 1650. Grafiky se přepínají automaticky podle toho, co uživatel na notebooku dělá, díky čemuž může výdrž dosáhnout až 10 hodin.