Slavné české videohry lákají i po letech

„Příběh se bude točit okolo mimozemského letadla a festivalu zvaného Celebritycon. To je místo, kde se schází mnoho světových celebrit. Budeme je tedy parodovat a dělat si z nich legraci. Nakonec Pankrác opět vyřeší složitý případ a zachrání svět,“ uzavřeli tvůrci.

Minulý týden ohlásili také tvůrci ze studia SleepTeam, že chtějí vydat novou verzi Bulánků. Peníze opět vybírají prostřednictvím crowdfundingové kampaně, tedy od samotných hráčů. I když chtěli na dokončení hry pouze půl milionu, tisíce fanoušků jim poslaly už během prvních pár dní miliony korun. V pátek to bylo více než pět milionů korun. Přispívat bude přitom možné až do poloviny června.

Každý z hráčů se ujal jednoho E.A.P. či chcete-li extrémně agresivního polštáře. Přestože grafika byla velmi jednoduchá a hrálo se v uzavřené aréně, která se akorát vešla na celou obrazovku počítače, srdce hráčů si tento titul rychle získal. Přece jen kdo by nechtěl postřílet se samopalem nebo brokovnicí v ruce všechny nepřátelské polštáře.

To chtějí tvůrci nyní změnit. „Bulánci 2.0 nebudou jen stará klasika v novém povlečení, ale přineseme i řadu novinek a vylepšení. Vy, kteří jste si oblíbili multiplayer, se máte na co těšit! Čekají na vás týmové přestřelky i dobývací mód, kde bude lítat peří. I milovníci singleplayeru si přijdou na své,“ konstatovali tvůrci s tím, že hra by měla být hotová v příštím roce.