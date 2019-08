Futuristické závody si užijí hráči na PlayStationu. Okusí také práci ostřelovačů

Jednou z her, kterou je možné v rámci PS Plus v srpnu získat, je Wipeout Omega Collection. Jak už samotný název napovídá, jde o celou závodní kolekci, která obsahuje jmenovitě tituly Wipeout HD, Wipeout HD Fury a Wipeout 2048.

Vychutnat si závodní trati v dechberoucích rychlostech je možné z kabin futuristických závodních strojů, se kterými se jen těžko mohou měřit i ty nejlepší formule na světě. Hrát je přitom možné proti závodníkům řízeným počítačem nebo kamarádům po síti. Do režimu on-line se může najednou připojit až osm hráčů.

Milovníci napětí si na své přijdou také v titulu Sniper Elite 4. V něm se hráči převtělí do zkušeného střelce Karla Faiburna, jehož hlavním úkolem bude zneškodnit všechny vytyčené cíle. I když se to nemusí na první pohled zdát, úkol to rozhodně jednoduchý nebude.