Cloudové služby jsou fenoménem. Herní konzole ale nekončí

Náročnost her je rok od roku vyšší, tvůrci totiž přinášejí detailnější a propracovanější grafiku, která si žádá pořádnou dávku výkonu. Hráči kvůli tomu musí v nemalé míře sahat pravidelně každých pár let do svých peněženek. Přítrž se tomu v posledních měsících snaží udělat výrobci právě prostřednictvím cloudu.

Cloud by se dal popsat jako globální síť vzdálených serverů, které fungují jako jeden ekosystém. V praxi to znamená, že se uživatel připojí ke vzdáleným serverům, jejichž výkon je následně využíván k samotnému hraní. Pomalá sestava v domácnosti pak slouží v podstatě jen k zobrazení toho, co se děje na serverech v prostředí internetu.

Bez rychlého internetu to nejde

Jediné, co je pro takové hraní potřeba, je rychlé internetové připojení, podle zkušeností uživatelů je potřeba alespoň rychlost 30 Mbit/s. Tvůrci si za přístup ke svým serverům účtují částky v rozmezí 100 až 300 Kč měsíčně. Zadarmo to tedy není, ale je to rozhodně levnější než si pořizovat každé dva roky výkonný herní počítač za desítky tisíc korun.

Podobné služby nabízí Microsoft, Google či Nvidia. A nutno podotknout, že další se na tento lukrativní trh chystají. Nabízí se tedy otázka, zda někdo bude ještě ochoten utrácet za tradiční televizní konzole, jako je Xbox či PlayStation?

Podle amerického softwarového gigantu určitě ano, neboť přednosti konzolí jsou nepopiratelné. „Éra konzolí zcela jistě nekončí, už letos před Vánocemi se ukážou nové modely, o které bude podle prvních náznaků větší zájem než o ty předchozí,“ podotkl Spencer v komentáři pro server Yahoo.

Podle něj je situace stejná jako na hudebním trhu. „Streamovaná hudba našla celou řadu fanoušků, ale klasické CD nosiče rozhodně ještě nevymřely,“ zdůraznil šéf divize Xbox v americkém Microsoftu.

Z jeho vyjádření je zřejmé, že věří, že si každý hráč najde „něco svého“. Zatímco jedni zvolí hraní v cloudu, druzí nedají dopustit na vlastní výkonný hardware – třeba už jen kvůli tomu, že nemají dostatečně rychlé internetové připojení. Každopádně bude zajímavé sledovat, jak se za pár let herní trh promění.

Cloudové hraní podle Microsoftu

Microsoft spustil vlastní Project xCloud v Česku a dalších dvou desítkách států v polovině září. Díky tomu je možné hrát moderní tituly klidně i na pomalých počítačích, nebo dokonce i na chytrých telefonech.

Aktuálně je dostupných více než 100 různých her, jako jsou například tituly Destiny 2, Yakuza Kiwami 2 a Grounded. Hráči si mohou vyzkoušet první měsíc předplatného Xbox Game Pass Ultimate jen za 25,90 Kč/1 €. Po vypršení zvýhodněného období zaplatí hráči za standardní členství poplatek 339 Kč měsíčně, tedy 4068 Kč ročně.

Obdobnou službu zvanou GeForce Now nabízí také Nvidia. Určena je pro majitele PC a macu, hrát je možné také na televizorech s připojenou konzolí Shield či na chytrém telefonu s platformou Android. Tvůrci totiž tvrdí, že se jim celou službu podařilo vyladit tak, aby uživatelé nepoznali rozdíl mezi hraním na PC a v cloudu.