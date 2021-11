Ani slavný kouzelník nezabral. Videohra s Harry Potterem po dvou letech končí

V roce 2019 si premiéru odbyla videohra Harry Potter: Wizards Unite. Stálo za ní slavné studio Niantic, které se proslavilo hitem Pokémon Go. Všichni tedy očekávali, že nová hra bude naprostý hit. To se ale nakonec nestalo. A co hůř, tvůrci posílají po dvou letech kouzelnický titul do křemíkového nebe.