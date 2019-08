V srpnu hráči na Xboxu okusí dobrodružství, závody i tajemno

Společnost Microsoft odhalila seznam titulů, které se budou moci hráči stáhnout v rámci předplatného Games with Gold. V srpnu budou již tradičně k dispozici čtyři tituly, dva pro Xbox 360 a dva pro Xbox One X. Díky zpětné kompatibilitě si nicméně všechny čtyři hry bude možné zahrát právě na Xboxu One X.