E3: V titulu Deathloop budou hráči uvězněni v časové smyčce

Dishonored a Prey – to jsou dva stěžejní tituly, se kterými oslovil hráče herní dům Arkane Studios. Nyní to budou zkoušet znovu s úplnou novinkou nazývanou Deathloop. Ta svůj původ rozhodně nezapře, a je to dobře.